Τραμπ για Ιράν: Αν δεν είχαμε κάνει την επίθεση, τότε θα άρχιζε ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος (vid)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος τη Δευτέρα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι «αν δεν είχαμε κάνει επιτεθεί στο Ιράν, θα είχαμε έναν πυρηνικό πόλεμο που θα είχε εξελιχθεί σε Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Trump on Iran:



All of those missiles that were launched against their neighbors were set long ago, long before they expected to use them so quickly.



Had we not done this, you would have had a nuclear war that would have evolved into WW3.

Σε ερώτηση από δημοσιογράφο στο Οβάλ Γραφείο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν τον πόλεμο μέσα στην εβδομάδα, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν νομίζω. Αλλά θα γίνει σύντομα. Δεν θα πάρει πολύ».

«Θα έχουμε έναν πολύ πιο ασφαλή κόσμο όταν τελειώσει. Θα τελειώσει σύντομα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Τραμπ, δήλωσε ότι θα ανακοινώσει «σύντομα» τις χώρες που συμφώνησαν να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να συγκροτήσει διεθνή στήριξη μετά το κλείσιμο της κρίσιμης θαλάσσιας οδού από το Ιράν, εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει παγκόσμια ενεργειακή αναστάτωση.

«Υπάρχουν μερικές, θα ανακοινώσουμε σύντομα κάποια ονόματα», είπε από το Οβάλ Γραφείο. «Υπάρχουν ορισμένες που ανταποκρίθηκαν αμέσως».

Trump on The Strait of Hormuz:



They should be helping us. What surprises me is that they’re not more eager to do so.



There are a few countries that have been very supportive. I'll be announcing some names soon.

Ο Τραμπ έχει πιέσει αρκετούς συμμάχους των ΗΠΑ να συνδράμουν στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, το οποίο το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις πριν από περισσότερες από δύο εβδομάδες. Το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού έχει προκαλέσει παγκόσμια ενεργειακή κρίση, οδηγώντας σε απότομη άνοδο τις τιμές του πετρελαίου.

Ωστόσο, λίγες χώρες έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής πρόθυμες να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Αυτό που με εκπλήσσει είναι ότι δεν δείχνουν πρόθυμοι να βοηθήσουν», είπε, υποστηρίζοντας ότι χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πέρασμα για την προμήθεια πετρελαίου, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, «θα έπρεπε να μας ευχαριστούν».

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είπε στον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τα αεροπλανοφόρα της χώρας του, συνεχίζοντας την κριτική του προς τον Βρετανό ηγέτη για την ανεπαρκή στήριξή του στην αμερικανική εκστρατεία κατά του Ιράν.

«Δεν τα θέλω πια. Δεν τα θέλω αφού θα έχουμε ήδη κερδίσει», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Αναφορικά με την επίσκεψή του στην Κίνα, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι θα ήθελε πολύ να την επισκεφθεί, αλλά πρέπει να παραμείνει στις ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι ζήτησε την αναβολή της για ένα μήνα.

«Μιλάμε με την Κίνα. Θα ήθελα πολύ να πάω, αλλά λόγω του πολέμου θέλω να βρίσκομαι εδώ», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι κανείς δεν περίμενε πως το Ιράν θα εξαπέλυε επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών του Κόλπου, εκφράζοντας εκ νέου την έκπληξή του για τα αντίποινα της Τεχεράνης.

«Έχουμε ζητήσει να το καθυστερήσουμε για έναν μήνα περίπου και ανυπομονώ να τον συναντήσω», πρόσθεσε. «Βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να βρίσκομαι εδώ. Μπορεί λοιπόν να το καθυστερήσουμε λίγο, όχι πολύ».

Ερωτηθείς αν τον εξέπληξε το γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί πως το Ιράν θα μπορούσε να πλήξει γειτονικά κράτη, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους: «Όχι, ακόμη και οι μεγαλύτεροι ειδικοί — κανείς δεν πίστευε ότι θα χτυπούσαν. Δεν θα έλεγα ότι ήταν φιλικές χώρες. Ήταν μάλλον ουδέτερες. Ζούσαν μαζί τους επί χρόνια».

Υπενθυμίζεται ότι, το Ιράν έχει εξαπολύσει αντίποινα εναντίον αρκετών χωρών της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

