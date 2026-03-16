Αν. Μακεδονία και Θράκη: Το νέο αναπτυξιακό αφήγημα της Περιφέρειας - Νέες επενδύσεις, ισχυρό real estate και αναδυόμενος προορισμός

Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες περιφέρειες της χώρας, με σημαντική ενίσχυση στον τουρισμό, στο real estate και στις νέες επενδύσεις που αλλάζουν σταδιακά τον οικονομικό της χάρτη.

H περιοχή, όπως υποστηρίζουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της αγοράς ακινήτων και του επιχειρηματικού κόσμου, μπαίνει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον, σημαντικά επενδυτικά σχέδια και ένα αναβαθμισμένο τουριστικό brand που διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά.

Διαβάστε περισσότερα στα makedonikanea.gr