Live οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται για 16η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέρριψε το ενδεχόμενο εκεχειρίας, κάλεσε συμμαχικές - και όχι μόνο - δυνάμεις που διακινούν πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ να στείλουν πολεμικά πλοία. Από την άλλη, το Ιράν απηύθυνε κάλεσμα προς τα κράτη του Κόλπου να «διώξουν» τους Αμερικάνους. Συνεχής ενημέρωση.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

• Απορρίπτει τη συμφωνία με το Ιράν ο Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι διατεθειμένος να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και αμφισβήτησε αν ο ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, είναι ζωντανός. Ο Τραμπ κάλεσε επίσης συμμαχικές και μη χώρες να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ στέλνοντας πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή.

• Οι επιθέσεις πλήττουν την περιοχή: Πυρομαχικά έπεσαν σε διάφορες τοποθεσίες στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με τις Αρχές. Εν τω μεταξύ, οι χώρες του Κόλπου συνέχισαν να αναχαιτίζουν επιθέσεις στην περιοχή, με το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ να υφίσταται ζημιές.

• Ταυτοποίηση στρατιωτικών: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε τα ονόματα των έξι μελών του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους στην συντριβή του αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 την Πέμπτη στο Ιράκ. Ανέφερε ότι το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό έρευνα.

02:45 βίντεο: Αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων πάνω από το Τελ Αβίβ

02:45 βίντεο: Αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων πάνω από το Τελ Αβίβ

02:30 Νέος συναγερμός αυτή την ώρα στο Τελ Αβίβ

02:09 Ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μανάμα, την πρωτεύουσα του Μπαχρέιν --καθώς το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα σε γειτονικά κράτη του Κόλπου εν είδει αντιποίνων για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου--, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, οι αρχές του βασιλείου του Μπαχρέιν λένε πως είχαν αναχαιτίσει μέχρι χθες 125 πυραύλους και 203 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπέλυσε το Ιράν κι έχουν καταγράψει δυο θανάτους.

Στα άλλα κράτη του Κόλπου, οι ιρανικές επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 22 ανθρώπους, κατά επίσημα δεδομένα.

02:04 Τα ΗΑΕ επιφυλάσσονται του «δικαιώματος να αμυνθούν», αλλά επιλέγουν να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση»

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιφυλάσσονται «του δικαιώματος να αμυνθούν» εναντίον των ιρανικών πληγμάτων αλλά συνεχίζουν να επιλέγουν «την αυτοσυγκράτηση», τόνισε χθες Σάββατο το βράδυ μέσω X σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων, ο Ανουάρ Γκάργκας.

«Τα Εμιράτα έχουν το δικαίωμα να αμυνθούν νομίμως εναντίον αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης που τους επιβλήθηκε, αλλά συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στη λογική, να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση και να αναζητούν λύση για το Ιράν και την περιοχή», ανέφερε στα αραβικά ο κ. Γκάργκας.

Τα ΗΑΕ «κατέβαλαν ειλικρινείς προσπάθειες ως την ύστατη στιγμή να μεσολαβήσουν ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για να αποφευχθεί αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε.

01:59 Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως εξουδετέρωσε δεκάδες τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Χερσαίες μονάδες του στρατού του Ισραήλ εξουδετέρωσαν δεκάδες τρομοκράτες της Χεζμπολάχ σε μάχες στον νότιο Λίβανο, ανέφερε χθες το ισραηλινό γενικό επιτελείο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, καταστράφηκαν επίσης υποδομές, «συμπεριλαμβανομένων αποθήκης όπλων, κέντρου διοίκησης και θέσεων παρατήρησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ».

Διεξάγονται χερσαίες επιχειρήσεις από την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή της Ραμπ ελ Θαλαθίν, δυτικά των κατεχομένων υψιπέδων του Γκολάν, με σκοπό να καταστραφούν εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ και να διωχτούν από την περιοχή οι τρομοκράτες της τρομοκρατικής οργάνωσης που πρόσκειται στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι η «βόρεια διοίκηση» θα ενισχυθεί περαιτέρω την ερχόμενη εβδομάδα με την ανάπτυξη της λεγόμενης ταξιαρχίας Γκολάνι.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει σκοπό να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του νοτίου Λιβάνου που βρίσκεται νότια του ποταμού Λιτάνι, για να «διαλύσει τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε χθες για ακόμη μια φορά να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

01:50 Ιράκ: Επίθεση με drones σε στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Μια επίθεση με drones στόχευσε αργά σήμερα το βράδυ μια στρατιωτική βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, βάση που μέχρι πρόσφατα φιλοξενούσε στρατεύματα του υπό την ηγεσία των ΗΠΑ διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών, είπαν δύο αξιωματούχοι σε δυνάμεις ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη έξω από το περιμετρικό τείχος, πάνω σε αποθήκες και προσωρινές κατασκευές, προκαλώντας πυρκαγιά», δήλωσε μία από τις πηγές.

Από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, φιλοϊρανικές ιρακινές ομάδες πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και στη Μέση Ανατολή.

01:46 Βίντεο: Αμερικανικές δυνάμεις καταστρέφουν στόχους στο Ιράν

01:46 Βίντεο: Αμερικανικές δυνάμεις καταστρέφουν στόχους στο Ιράν

01:17 Τραμπ στο NBC: Το Ιράν είναι έτοιμο για εκεχειρία, εγώ όμως δεν σκοπεύω ακόμα

Ο Τραμπ δήλωσε αργά το Σάββατο στο NBC ότι το Ιράν είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί εκεχειρία, αλλά ότι ο ίδιος δεν είναι ακόμη διατεθειμένος να συνάψει συμφωνία.

«Οι όροι δεν είναι ακόμη αρκετά καλοί», εξήγησε ο ίδιος.

00:51 Η Χεζμπολάx λέει ότι εμπλέκεται σε μάχες σώμα με σώμα με δυνάμεις του Ισραήλ

Σε ανακοίνωσή της αργά το Σάββατο, η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για μάχες σώμα με σώμα με τον ισραηλινό στρατό στην κοινότητα Χιάμ, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Οι μάχες άρχισαν στις 21:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ήταν «απευθείας», με χρήση «ελαφρών όπλων μικρού διαμετρήματος και ρουκέτες», ανέφερε ανακοίνωση του σιιτικού κινήματος.

Η Χεζμπολά πρόσθεσε ότι στοχοποίησε ισραηλινές δυνάμεις σε τρία παραμεθόρια χωριά.

00:16 Η Γαλλία δεν θα στείλει πολεμικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ο επίσημος λογαριασμός του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας απάντησε στις φήμες για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, αναφέροντας ότι «δεν ισχύουν».

«Όχι. Η (γαλλική) ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου παραμένει στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.

«Η αποστολή της Γαλλίας παραμένει: Αμυντική. Προστατευτική.

«Σταματήστε την κινδυνολογία».

Νωρίτερα το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ελπίζει πως η Βρετανία, η Κίνα, η Γαλλία και άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία για να διατηρήσουν ανοιχτό τα Στενά.