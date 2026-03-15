DAILY MAIL

Δημοσιεύματα από το Κουβέιτ αναφέρουν ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μόσχα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά την εξουδετέρωσή του στις 28 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, σειρά αναφορών υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε κώμα ύστερα από αεροπορική επιδρομή, με ορισμένους παρατηρητές – μεταξύ αυτών και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ – να εκφράζουν την εκτίμηση πως είναι νεκρός.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο Χαμενεΐ φέρεται να αγνοεί τόσο το γεγονός ότι μαίνεται πόλεμος, όσο και ότι έχει αναλάβει την ηγεσία της χώρας.

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό δίκτυο Al-Jarida, τα τραύματά του ανάγκασαν τις ιρανικές αρχές να τον μεταφέρουν στη Ρωσία για εγχείρηση που φέρεται να «προσφέρθηκε προσωπικά από τον Πούτιν».

Η αποστολή για τη μυστική μεταφορά του νέου Αγιατολάχ εκτός Ιράν οργανώθηκε υπό άκρα μυστικότητα, με τη χρήση ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους. Κατά τις ίδιες πηγές, οδηγήθηκε σε μία από τις προεδρικές κατοικίες του Ρώσου προέδρου, όπου υποβλήθηκε σε «επιτυχημένη» επέμβαση.