«Ισραήλ και Λίβανος θα έχουν σύντομα συνομιλίες για πιθανή εκεχειρία», αναφέρουν αξιωματούχοι

Το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να διεξαγάγουν συνομιλίες τις προσεχείς ημέρες με στόχο την επίτευξη μίας διαρκούς εκεχειρίας που θα οδηγήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, όπως δήλωσαν την Κυριακή δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι, αν και το χρονοδιάγραμμα και οι όροι δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί.

Η Βηρυτός συγκροτεί αντιπροσωπεία για τις συνομιλίες, αλλά δεν έχει οριστεί ημερομηνία. Ο Λίβανος χρειαζόταν σαφήνεια σχετικά με το αν το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με το πρώτο σημείο του Προέδρου Τζόζεφ Αούν, ένα αίτημα για πλήρη κατάπαυση του πυρός ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις, δήλωσαν τρεις Λιβανέζοι αξιωματούχοι το Σάββατο.

Οι αναμενόμενες συνομιλίες αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz το Σάββατο.

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή ότι ο Λίβανος δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη ειδοποίηση από το Ισραήλ σχετικά με τις συζητήσεις.