Αραγτσί: Ανοιχτά για όλους τα Στενά του Ορμούζ πλην των ΗΠΑ και των συμμάχων τους

Ο Αμπάς Αραγτσί, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «ανοιχτά για όλους, εκτός από τα αμερικανικά πλοία και εκείνα των συμμάχων τους», σε σχόλια που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από συνέντευξη που παραχώρησε στο αραβόφωνο ειδησεογραφικό μέσο Al-Araby Al-Jadeed.

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που διακινείται μέσω του στενού προέρχεται είτε από το Ιράν είτε από συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ, η διαδρομή στην πράξη θεωρείται κλειστή.

Ο Αραγτσί έκανε τη δήλωση αυτή, την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ έχει καλέσει την Κίνα, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να αποστείλουν πολεμικά πλοία για την προστασία της ναυσιπλοΐας μέσω της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού μεταφοράς πετρελαίου.