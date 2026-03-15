Αραγτσί: Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία, ούτε καν διαπραγμάτευση

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επέμεινε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός ούτε έχει επιδιώξει διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, δηλώνοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει να αμύνεται εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε δηλώσεις του στο CBS News, ο Αραγτσί ανέφερε: «Όχι, δεν ζητήσαμε ποτέ κατάπαυση του πυρός και δεν ζητήσαμε ποτέ καν διαπραγμάτευση. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας όσο χρειαστεί. Αυτό κάναμε μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι ο πρόεδρος Τραμπ να καταλάβει ότι πρόκειται για έναν παράνομο πόλεμο χωρίς νίκη. Άνθρωποι σκοτώνονται, μόνο και μόνο επειδή ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να διασκεδάσει. Αυτό έχει πει».

Ο Αραγτσί επέκρινε τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης στη σύγκρουση, χαρακτηρίζοντας ενέργειες όπως οι επιθέσεις εναντίον πλοίων ως «έναν πόλεμο επιλογής του προέδρου Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι το Ιράν διεξάγει έναν πόλεμο επιβίωσης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι «αρκετά σταθερή και ισχυρή», ώστε να υπερασπιστεί τον λαό της χωρίς να χρειαστεί να διαπραγματευτεί.

Διαψεύδει τον Τραμπ

Το Ιράν «δεν βλέπει κανέναν λόγο να διαπραγματευτεί» με τις ΗΠΑ, είπε χαρακτηριστικά ο Αμπάς Αραγτσί, απαντώντας εμμέσως σε όσα είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ πως η Τεχεράνη θέλει «να συνάψει μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε με τους Αμερικανούς, διότι συνομιλούσαμε με εκείνους όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν και αυτή ήταν η δεύτερη φορά» που αυτό συνέβη, υπογράμμισε ο Αραγτσί, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή "Face the Nation" του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας αναφερόταν στην αμερικανική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Είμαστε έτοιμοι να επιτρέψουμε τη διέλευση πλοίων ορισμένων χωρών

Ο Ιρανός υπουργός επιβεβαίωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να επιτρέψει σε πλοία ορισμένων χωρών να χρησιμοποιήσουν το Στενό του Χορμούζ.

«Επικοινώνησαν μαζί μας χώρες που θέλουν μια ασφαλή διέλευση για τα πλοία τους», σημείωσε, χωρίς να αποκαλύψει τις χώρες αυτές.