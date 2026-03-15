Το Ιράν συνέλαβε 500 άτομα που κατηγορούνται για διαβίβαση πληροφοριών στο Ισραήλ

Το Ιράν συνέλαβε 500 άτομα που κατηγορούνται για διαβίβαση πληροφοριών σε εχθρούς, όπως δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο αρχηγός της αστυνομίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι μισές από αυτές τις υποθέσεις αφορούσαν σοβαρά περιστατικά, «συμπεριλαμβανομένων ατόμων που παρείχαν πληροφορίες για την επίθεση σε στόχους και ατόμων που τράβηξαν βίντεο από τις τοποθεσίες των επιθέσεων και τα έστειλαν», δήλωσε ο Αχμαντρεζά Ραντάν σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το πότε έγιναν οι συλλήψεις.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν δεκάδες συλλήψεις σε διάφορες περιοχές την Κυριακή.

Στο βορειοδυτικό Ιράν, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι 20 άτομα συνελήφθησαν κατόπιν κατηγοριών της εισαγγελίας της επαρχίας για αποστολή λεπτομερειών σχετικά με τη θέση στρατιωτικών και ασφαλείας εγκαταστάσεων του Ιράν στο Ισραήλ.

Στο βορειοανατολικό Ιράν, το οποίο έχει παραμείνει σχετικά ανεπηρέαστο από αεροπορικές επιδρομές, το Tasnim ανέφερε τη σύλληψη 10 ατόμων, με ορισμένους να κατηγορούνται για συλλογή πληροφοριών σχετικά με ευαίσθητες τοποθεσίες.