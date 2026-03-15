ΥΠΕΞ του Ισραήλ: Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν μέχρι να πετύχουμε τους στόχους μας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, υπογράμμισε την Κυριακή πως η χώρα του και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν μέχρι την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει.

Ο Σάαρ ανέφερε πως «μοιραζόμαστε με τις ΗΠΑ την αποφασιστικότητα για να συνεχίζουμε τον πόλεμο με το Ιράν μέχρι την επίτευξη των στόχων μας».

«Θέλουμε να εξαλείψουμε τις υπαρξιακές απειλές από το Ιράν μακροπρόθεσμα. Δεν θέλουμε να μπαίνουμε κάθε χρόνο σε έναν άλλο πόλεμο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος σχολίασε δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών από δυτικά media αναφορικά με τα αποθέματα οπλισμού του Ισραήλ, λέγοντας πως το Ισραήλ δεν αντιμετωπίζει έλλειψη αντιαεροπορικών πυρομαχικών που χρησιμοποιούνται για την αναχαίτιση πυραύλων.

Αναφορικά με το Λίβανο, ο Σάαρ σημείωσε πως «αναμένουμε από την κυβέρνηση του Λιβάνου να λάβει σημαντικά μέτρα για να σταματήσει τη Χεζμπολάχ από την εξαπόλυση επιθέσεων κατά του Ισραήλ».

«Είμαστε όλοι υπέρ της ειρήνης και της ομαλοποίησης στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Νομίζω ότι το πρόβλημα στο Λίβανο είναι η Χεζμπολάχ. Δεν έχουμε πραγματικές διαφορές με το κράτος του Λιβάνου. Έχουμε κάποιες μικρές συνοριακές διαφορές που μπορούν να επιλυθούν αρκετά εύκολα. Αλλά το πρόβλημα είναι η Χεζμπολάχ» είπε ο Σάαρ.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η χώρα του δεν σκοπεύει να έχει απευθείας συνομιλίες με την κυβέρνηση του Λιβάνου μέσα στις επόμενες μέρες.

Υπενθυμίζεται πως η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ανέφερε το Σάββατο ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να πραγματοποιήσουν άμεσες συνομιλίες τις επόμενες ημέρες.

Το Semafor ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ είχε ενημερώσει την Ουάσιγκτον ότι εξαντλούνται τα αποθέματα των αντιπυραυλικών συστημάτων.