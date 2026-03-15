Γραφείο Τύπου Νετανιάχου: Fake news οι αναφορές στα social media περί δολοφονίας του

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προχώρησε την Κυριακή σε κατηγορηματική διάψευση των fake news που διακινούνται στα social media, με αναφορές για τον θάνατο του.

«Πρόκειται για fake news. Ο πρωθυπουργός είναι καλά» σημείωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, μετά από ερώτηση του πρακτορείου ειδήσεων Anadolu για το πως απαντά τις επίμαχες που κυκλοφόρησαν στα social media.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Κυριακή οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν να κυνηγήσουν και να δολοφονήσουν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού απέρριψε τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπονοούσαν ότι ο Νετανιάχου δολοφονήθηκε ως απάντηση του Ιράν στις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ανταποκριτής του Anadolu ρώτησε το γραφείο του πρωθυπουργού εάν θα προβεί σε κάποια δήλωση σχετικά με τους «αυξανόμενους ισχυρισμούς στα social media περί δολοφονίας του Νετανιάχου».

Η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Αυτά είναι ψευδείς ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός είναι μια χαρά».

