Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν τις ταυτότητες των έξι Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε συντριβή αεροσκάφους στο Ιράκ

Τα στοιχεία των έξι Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους όταν αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στο Ιράκ έδωσαν οι ΗΠΑ.

Πρόκειται για τον 33χρονο Alex Klinner από την Αλαμπάμα, ο οποίος είναι πατέρας τριών παιδιών, τον 28χρονο Tyler Simmons από το Columbus, στο Οχάιο, την 31χρονη Ariana G. Savino από το Covington, στην Ουάσινγκτον, την 34χρονη Ashley Pruitt από το Bardstown στο Κεντάκι, τον 38χρονο Seth R. Koval από το Mooresvile της Ιντιάνα, και τον 30χρονο Curtis J. Angst από το Wilmington, του Οχάιο.

Το αεροσκάφος συγκρούστηκε με άλλο τάνκερ πάνω από φιλικό εναέριο χώρο στη δυτική περιοχή του Ιράκ την Πέμπτη, σύμφωνα με την Αμερικανική Αεροπορία. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, ενώ το δεύτερο αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.