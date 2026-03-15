Μέση Ανατολή: To Μπαχρέιν έχει αναχαιτίσει 336 drones και πυραύλους από αρχή του πολέμου
Bahrain Interior Ministry via AP
Bahrain Interior Ministry via AP

Μέση Ανατολή: To Μπαχρέιν έχει αναχαιτίσει 336 drones και πυραύλους από αρχή του πολέμου

15/03/2026 • 12:03
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
15/03/2026 • 12:03
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Το υπουργείο Άμυνας του Μπαχρέιν ανακοίνωσε την Κυριακή πως έχει αναχαιτίσει 336 drones και πυραύλους από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα συστήματα αεροπορικής άμυνάς του έχουν αναχαιτίσει 125 πυραύλους και 211 drones από την έναρξη του πολέμου.

Μέχρι στιγμής τουλάχιστον ένα άτομο έχει χάσει τη ζωή από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ - Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται πως το Μπαχρέιν είναι από τις χώρες που έχουν δεχθεί τις περισσότερες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, με πλήγματα σε λιμάνια, σε ένα ξενοδοχείο ένα διυλιστήριο και ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης νερού.

