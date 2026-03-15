Το Ισραήλ κατέστρεψε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό - Νέες επιθέσεις στα δυτικά του Ιράν
AP Photo/Hussein Malla
AP Photo/Hussein Malla

Το Ισραήλ κατέστρεψε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό - Νέες επιθέσεις στα δυτικά του Ιράν

15/03/2026 • 10:52 / Τελευταία Ενημέρωση: 11:02
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
15/03/2026 • 10:52 / Τελευταία Ενημέρωση: 11:02
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Κυριακή πως το Σάββατο κατέστρεψαν «κέντρα διοίκησης» της ελίτ μονάδας «Ραντβάν» της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης σε ανακοίνωσή του ότι επιτέθηκε σε «αρκετές θέσεις εκτόξευσης της Χεζμπολάχ στην περιοχή Αλ-Κατράνι» στο νότιο Λίβανο, από όπου μέλη της οργάνωσης σχεδίαζαν «επικείμενη» επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Ακόμα, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε την Κυριακή ένα νέο κύμα «εκτεταμένων» αεροπορικών επιθέσεων στο δυτικό Ιράν.

Οι IDF υποστήριξαν πως «οι επιθέσεις στοχεύουν εγκαταστάσεις υποδομής του ιρανικού καθεστώτος».

