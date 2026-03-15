Το Ισραήλ κατέστρεψε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό - Νέες επιθέσεις στα δυτικά του Ιράν

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Κυριακή πως το Σάββατο κατέστρεψαν «κέντρα διοίκησης» της ελίτ μονάδας «Ραντβάν» της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης σε ανακοίνωσή του ότι επιτέθηκε σε «αρκετές θέσεις εκτόξευσης της Χεζμπολάχ στην περιοχή Αλ-Κατράνι» στο νότιο Λίβανο, από όπου μέλη της οργάνωσης σχεδίαζαν «επικείμενη» επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

אתרי שיגור ומפקדות של 'כוח רדואן': צה"ל ממשיך לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון



צה"ל השלים אתמול, גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון.



במסגרתו, חיל האוויר תקף במרחב אל קטראני, מספר אתרי שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה, מהם מחבלי הארגון תכננו… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 15, 2026

Ακόμα, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε την Κυριακή ένα νέο κύμα «εκτεταμένων» αεροπορικών επιθέσεων στο δυτικό Ιράν.

Οι IDF υποστήριξαν πως «οι επιθέσεις στοχεύουν εγκαταστάσεις υποδομής του ιρανικού καθεστώτος».