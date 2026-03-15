Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θέλει χρήματα σε αντάλλαγμα για την αποστολή drones στη Μέση Ανατολή

Η Ουκρανία θέλει χρήματα και τεχνολογία σε αντάλλαγμα για την παροχή βοήθειας σε κράτη της Μέσης Ανατολής για την ενίσχυση της άμυνας τους κατά των ιρανικών drones-καμικάζι, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την αποστολή ειδικών από το Κίεβο σε τέσσερις χώρες της περιοχής.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι η κάθε ομάδα που στάλθηκε στη Μέση Ανατολή αποτελούνταν από δεκάδες ανθρώπους που είναι ικανοί να αξιολογήσουν την κατάσταση και να κάνουν επίδειξη των τρόπων βελτίωσης της άμυνας, κατά των ιρανικών επιθετικών drones.

Σημειώνεται πως το ισραηλινό ynet μετέδωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να έχει συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα με τον Ζελένσκι για την προμήθεια drones αναχαίτισης από την Ουκρανία.

Ακόμα, ο Ζελένσκι είπε πως η Ουκρανία δεν θέλει να χάσει τη στήριξη που λαμβάνει από τις ΗΠΑ για τον πόλεμο με τη Ρωσία εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ανέφερε επίσης ότι δεν ήταν σίγουρος αν η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα υπογράψουν συμφωνία για συνεργασία στον τομέα των drones, την οποία το Κίεβο προσπαθεί να επιτύχει εδώ και μήνες.

Το Reuters σημείωσε πως χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες πυραύλων αεράμυνας για να αντιμετωπίσουν τα επιθετικά drones του Ιράν και έχουν ζητήσει την εμπειρογνωμοσύνη της Ουκρανίας για την κατάρριψή τους.

Το Κίεβο καταρρίπτει ρωσικά drones κάθε βράδυ χρησιμοποιώντας μια σειρά όπλων, συμπεριλαμβανομένων φθηνότερων, μικρότερων drones ή εξοπλισμού παρεμβολής.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι σχεδόν μια ντουζίνα χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν ζητήσει βοήθεια από την Ουκρανία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των επιθέσεων.

Ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ομάδες είχαν σταλεί στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία, ενώ άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι ειδικοί είχαν επίσης επισκεφθεί μια αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία.

«Δεν πρόκειται για συμμετοχή σε επιχειρήσεις. Δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ιράν», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Πρόκειται για προστασία και για μια διεξοδική, πλήρη αξιολόγηση εκ μέρους μας σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των Shahed», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα drones Shahed που έχουν αναπτυχθεί από το Ιράν.