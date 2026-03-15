Λιμένες Αιγαίου–Μαύρης Θάλασσας: Ο διάδρομος Sea2Sea, οι επενδύσεις σε υποδομές και το στοίχημα της συνδεσιμότητας

Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ των λιμένων της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών μεταφορών και η επιτάχυνση των επενδύσεων σε logistics και πράσινες τεχνολογίες αποτέλεσαν τα βασικά θέματα του συνεδρίου «Circular Ports for Global Trade: Green Infrastructure and Smart Connectivity», που πραγματοποιήθηκε από το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (BHCCI) σε συνδιοργάνωση με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βουλγαρίας (BCCI) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Στη συζήτηση με θέμα «Στρατηγικές Πύλες: Συνδέοντας το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα», εκπρόσωποι του λιμενικού και logistics κλάδου από Ελλάδα και Βουλγαρία ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία του διαδρόμου Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα λιμάνια της περιοχής, αλλά και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται σε επίπεδο υποδομών, χρηματοδότησης και διασυνοριακής συνεργασίας.

