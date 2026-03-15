Το Ιράν υποστηρίζει πως δεν ευθύνεται για τις επιθέσεις στις χώρες της Μέσης Ανατολής

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ανέφερε την Κυριακή πως η Τεχεράνη θεωρεί ως θετικό μέτρο «κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να οδηγήσει στον πλήρη τερματισμό» του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα ιρανικά media.

Ο ίδιος δήλωσε πως η Τεχεράνη συνεχίζει τις διπλωματικές επικοινωνίες με το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και τις άλλες γειτονικές της χώρες, την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου.

Επιπλέον, ο Αραγκτσί είπε πως το Ιράν είναι έτοιμο να σχηματίσει επιτροπή ερευνών σχετικά με τις επιθέσεις που δέχονται το τελευταίο διάστημα οι γειτονικές χώρες.

«Είναι πιθανό το Ισραήλ να ευθύνεται για τις επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών σε αραβικές χώρες» υποστήριξε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο Αραγκτσί πρόσθεσε πως «δεν έχουμε στοχοθετήσει καμία πολιτική υποδομή ή κατοικημένες περιοχές» στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Υποστήριξε επιπλέον πως αυτές οι επιθέσεις μπορεί να έγιναν με drones Lucas (που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ).

Υπενθυμίζεται πως οι χώρες του Κόλπου έχουν καλέσει το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις του στα εδάφη τους, οι οποίες δεν έχουν προκαλέσει μόνο χτυπήματα σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, αλλά και ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές.