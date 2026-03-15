Ο Ινδός ΥΠΕΞ χαιρετίζει τις συνομιλίες με το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραμανιάμ Τζαϊσάνκαρ χαιρέτισε τις απευθείας συνομιλίες με το Ιράν ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε συνομιλίες μαζί τους και οι συνομιλίες μου έχουν αποφέρει κάποια αποτελέσματα», δήλωσε ο Τζαϊσανκάρ σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Αν αποφέρουν αποτελέσματα για μένα, φυσικά θα συνεχίσω να το εξετάζω», συμπλήρωσε.