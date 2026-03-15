Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν παρουσιάσει στον Ντόναλντ Τραμπ πληροφορίες σχετικά με το ότι ο τέως ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, είχε εκφράσει επιφυλάξεις για το κατά πόσο ο γιος, Μοτζτάμπα, θα μπορούσε να τον διαδεχθεί στην ηγεσία της χώρας, μετέδωσε την Κυριακή το CBS.

To δημοσίευμα έρχεται καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ - Ισραήλ βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα του και λίγο παραπάνω από 2 εβδομάδες από την επίθεση στην Τεχεράνη που σκότωσε τον 86χρονο Αλί Χαμενεΐ. Ακόμα, έρχονται καθώς οι ΗΠΑ έχουν υποστηρίζει πως ο Μοτζάταμπα έχει τραυματιστεί κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στον πόλεμο, ενώ η Τεχεράνη ανέφερε την Κυριακή πως ο 56χρονος είναι «ζωντανός και υγιής».

Το CBS σημειώνει πως οι ανησυχίες του πρεσβύτερου Χαμενεΐ προέρχονταν από την αντίληψη ότι ο Μοτζτάμπα «δεν ήταν πολύ έξυπνος και θεωρούνταν ακατάλληλος για ηγέτης», καθώς και από το ότι ότι ο Μοτζτάμπα είχε «προβλήματα στην προσωπική του ζωή», σύμφωνα με τις πηγές, στις οποίες φέρεται να περιλαμβάνονται άτομα από την κυβέρνηση Τραμπ, την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών και πρόσωπα κοντά στον πρόεδρο.

Σημειώνεται πως σε συνέντευξη του στο Fox News την περασμένη Παρασκευή, ο Τραμπ είχε δηλώσει «είναι κάποιος που δεν τον ήθελε ούτε ο πατέρας του», αναφερόμενος στον 56χρονο Μοτζτάμπα που έχει αναλάβει τη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.