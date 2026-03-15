H Βρετανία εξετάζει την πιο ενεργή συμμετοχή της στον πόλεμο

Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει πλοία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την εξουδετέρωση ναρκών στη Μέση Ανατολή, σε μια προσπάθεια να ανοίξει ξανά το Στενό του Xoρμούζ, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ .

Ο Μίλιμπαντ μιλώντας στην εκπομπή του BBC «Κυριακή με την Λόρα Κούνσμπεργκ» αποκάλυψε ότι οι υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης βρίσκονται σε ανοικτή επικοινωνία με τους συμμάχους της χώρας και εξετάζουν όλες τις επιλογές που έχει Ηνωμένο Βασίλειο να βοηθήσει στην επαναλειτουργία της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού. «Είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουμε ξανά το στενό του Χορμούζ. Και έχουμε ήδη μιλήσει με τους συμμάχους μας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ σχετικά με αυτό», επεσήμανε, τονίζοντας παράλληλα πως «υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης ντρόουν…»

Οι δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Ενέργειας ήρθαν λίγο μετά την αποκάλυψη της Sunday Telegraph πως η Βρετανία εξετάζει να στείλει χιλιάδες ντρόου αναχαίτισης στον Περσικό Κόλπο για να ενισχύσει την αεράμυνα, την προστασία πλοίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων από επιθέσεις που συνδέονται με το Ιράν. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα τα ντρόουν θα χρησιμοποιηθούν για αναχαίτιση επιθέσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη αλλά και πυραύλων στην περιοχή. Σημειώνεται δε πως το σχέδιο εντάσσεται στη στρατιωτική ενίσχυση των συμμάχων στη Μέση Ανατολή και στην προστασία της ναυσιπλοΐας. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα η βρετανική κυβέρνηση, σε αυτή τη φάση, μελετά το κόστος, το χρόνο υλοποίησης του σχεδίου καθώς και την μορφή συνεργασίας με άλλες χώρες, προτού ληφθεί η τελική απόφαση.