Ισραήλ: Θραύσμα ιρανικού πυραύλου έπληξε κτίριο της προξενικής κατοικίας των ΗΠΑ

Ένα θραύσμα ενός ιρανικού πυραύλου έπληξε ένα κτίριο κατοικιών που χρησιμοποιείται από τον πρόξενο των ΗΠΑ στο Ισραήλ, μετέδωσαν σήμερα ισραηλινά ΜΜΕ.

Τουλάχιστον 2 τραυματίες στο κέντρο του Ισραήλ

Δύο άνδρες, περίπου 50 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά στην τελευταία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ένας πύραυλος, ο οποίος μετέφερε κεφαλή με υποβομβίδες, απελευθέρωσε υπομονάδες πάνω από την πόλη Εϊλάτ στα νότια και στο κεντρικό Ισραήλ.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές της Εϊλάτ είχαν δηλώσει στην εφημερίδα ότι ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος με κεφαλή υποβομβίδων είχε καταρριφθεί από τις ισραηλινές αεράμυνες πάνω από την πόλη.

Το Ιράν λέει πως πραγματοποίησε πλήγματα με drone εναντίον του Ισραήλ

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως πραγματοποίησε πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν κυρίως μια σημαντική αστυνομική μονάδα και ένα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών στο Ισραήλ.

Σε μία ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Irna, ο στρατός επιβεβαίωσε πως «στοχοθέτησε τα κέντρα ασφαλείας και αρχηγεία της αστυνομίας του σιωνιστικού καθεστώτος», μεταξύ άλλων την ειδική μονάδα Lahav 433, το ισραηλινό FBI, και ένα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών, «με σφοδρές επιθέσεις με drone».