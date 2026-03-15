Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει στις αρχές αυτής της εβδομάδας ότι πολλές χώρες συμφώνησαν να σχηματίσουν έναν συνασπισμό που θα συνοδεύει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ, τόνισε σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Στάρμερ επικοινώνησε με Τραμπ και Κάρνεϊ για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ανάγκη ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ για τον τερματισμό της διαταρραχής στην παγκόσμια ναυτιλία, όπως γνωστοποίησε σήμερα το βράδυ μια εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Στάρμερ συνομίλησε επίσης με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, με τους δύο αυτούς ηγέτες να συζητούν τον αντίκτυπο του συνεχιζόμενου κλεισίματος του Στενού στη διεθνή ναυτιλία, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος.

Ο Στάρμερ και ο Κάρνεϊ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.