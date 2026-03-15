ΗΑΕ: Επανεκκίνησαν οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι της Φουτζάιρα

Οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επαναλειτουργούν την Κυριακή, μετά από τη διακοπή του Σαββάτου λόγω επίθεσης με drone, ανέφεραν πηγές με γνώση του θέματος στο Bloomberg και το Reuters.

Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση του Σαββάτου σβήστηκε το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τις πηγές.

Σημειώνεται πως η Φουτζάιρα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κόμβος ανεφοδιασμού καυσίμων στον κόσμο (μετά τη Σιγκαπούρη) και ένας βασικός τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου.

Εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια αποθηκεύονται στην περιοχή, εξυπηρετώντας διεθνείς εμπόρους και δεξαμενόπλοια.