Για πόσο θα παραμείνει το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια

Την ώρα που οι πρώτες επιπτώσεις της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου γίνονται αισθητές στην πραγματική οικονομία, μέσω των μεγάλων ανατιμήσεων στα πρατήρια καυσίμων, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει τις αγορές ότι θα κάνει τα πάντα για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, καλώντας ακόμα και σε διεθνή ναυτική συμμαχία για την επίτευξη του στόχου.

Όπως αναφέρει η Capital Economics, οι επενδυτές στην αγορά των options δίνουν πιθανότητες 20% να παραμείνει η τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. Ίσως, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ξεκινά, φανεί κατά πόσο οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν τη διάθεση να διαπραγματευτούν για την κατάπαυση του πυρός.

Η αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας είναι η βασική συνθήκη που θα μπορούσε να περιορίσει τις ανησυχίες για ένα μεγάλο πετρελαϊκό σοκ και κατ’ επέκταση για την παγκόσμια οικονομία. Όμως, πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μία τέτοια εξέλιξη; Η εβδομάδα που ξεκινά είναι η κρισιμότερη για τις αγορές μέχρι… την επόμενη.

Και αυτό γιατί Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι ροές πετρελαίου από το πολύ σημαντικό για την παγκόσμια αγορά θαλάσσιο πέρασμα, θα αρχίσουν να αποκαθίστανται μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Αυτό, βέβαια, είναι το καλό σενάριο όταν οι μέχρι σήμερα εξελίξεις στη Μέση Ανατολή υποδηλώνουν ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Από τη μία πλευρά, η μεγαλύτερη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στα χρονικά (400 εκατομμύρια βαρέλια), μεγαλύτερη ακόμα και από εκείνη που αποφασίστηκε στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, δεν έχει καταφέρει να ρίξει με πειστικό τρόπο τις τιμές του «μαύρου χρυσού».

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα 20 εκατ. βαρέλια την ημέρα που χάνει η παγκόσμια αγορά πετρελαίου εξαιτίας του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

Που συνεπάγεται ότι η αγορά θα αντιδρά απότομα όσο θα διαφαίνεται ότι ο πόλεμος δεν θα είναι σύντομος. Μόνο αν αποκατασταθούν οι ροές από τα Στενά του Ορμούζ, θα δούμε μείωση στις τιμές του πετρελαίου, προειδοποιεί η ING, με τον οίκο να μην αποκλείει να δούμε ακόμα και νέα ιστορικά υψηλά στην πορεία. Σημειώνεται ότι η τιμή του Brent έχει ενισχυθεί κατά 42,3% και του WTI κατά 47,3% από την έναρξη του πολέμου.

Από την άλλη, οι χρηματιστηριακοί δείκτες φαίνεται να μην χάνουν εύκολα την επαφή τους με τα ιστορικά υψηλά, με την πτώση των δεικτών της Wall Street, με τον S&P 500 να χάνει 3,6% και τον Nasdaq 2,5% κατά τη διάρκεια του πολέμου. Παρ’ όλα αυτά, η γραμμή που χωρίζει το υφιστάμενο κλίμα από τις συνθήκες πανικού που καταγράφονται στις αγορές σε περιόδους μεγάλων κρίσεων, είναι εξαιρετικά λεπτή.

Ο πόλεμος έχει προφανώς επηρεάσει τις επενδυτικές ροές, αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η ενεργειακή κρίση θα αποδειχθεί προσωρινή ή παρατεταμένη. Απάντηση ίσως έχουμε την εβδομάδα που ξεκινά. Η αβεβαιότητα που κυριαρχεί στις αγορές σχετίζεται κυρίως με τις προθέσεις των ΗΠΑ και την εξέλιξη ενός πολέμου που κινδυνεύει να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στην παγκόσμια οικονομία. Κάθε ημέρα που περνάει υπάρχουν και νέες ειδήσεις που ανατρέπουν τα δεδομένα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η νευρικότητα σε πρωτοφανή επίπεδα.

Σε αυτό το σκηνικό, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διακυμάνσεις των τιμών του χρυσού. Το πολύτιμο μέταλλο που θεωρείται το κορυφαίο ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικών κρίσεων δεν έχει επιβεβαιώσει τον ρόλο του, χάνοντας περίπου 3,65% από την έναρξη του πολέμου. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι στο τελευταίο δωδεκάμηνο ο χρυσός σημειώνει άνοδο της τάξης του 90%, με την τιμή του να διαμορφώνεται σήμερα στα 5.061 δολάρια.

Η JPMorgan προβλέπει ότι ο χρυσός θα ανέβει στα 6.300 δολάρια έως το τέλος του 2026, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 24,5%, ενώ η Deutsche Bank δίνει τιμή-στόχο για το τέλος του έτους στα 6.000 δολάρια.