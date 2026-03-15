Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν τη ζωή του Νετανιάχου

Ευθείες απειλές κατά της ζωής του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσαν το πρωί της Κυριακής οι Φρουροί της Επανάστασης.

Συγκεκριμένα, μέσω ανακοίνωσής τους στην ιστοσελίδα τους Sepah News ορκίστηκαν να κυνηγήσουν και να δολοφονήσουν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως εξουδετέρωσε δεκάδες τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Παράλληλα, χερσαίες μονάδες του στρατού του Ισραήλ εξουδετέρωσαν δεκάδες τρομοκράτες της Χεζμπολάχ σε μάχες στον νότιο Λίβανο, ανέφερε χθες το ισραηλινό γενικό επιτελείο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, καταστράφηκαν επίσης υποδομές, «συμπεριλαμβανομένων αποθήκης όπλων, κέντρου διοίκησης και θέσεων παρατήρησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ».

Διεξάγονται χερσαίες επιχειρήσεις από την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή της Ραμπ ελ Θαλαθίν, δυτικά των κατεχομένων υψιπέδων του Γκολάν, με σκοπό να καταστραφούν εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ και να διωχτούν από την περιοχή οι τρομοκράτες της οργάνωσης που πρόσκειται στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι η «βόρεια διοίκηση» θα ενισχυθεί περαιτέρω την ερχόμενη εβδομάδα με την ανάπτυξη της λεγόμενης ταξιαρχίας Γκολάνι.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει σκοπό να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του νοτίου Λιβάνου που βρίσκεται νότια του ποταμού Λιτάνι, για να «διαλύσει τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ».

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.