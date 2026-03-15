Ο Μέγας Ιεροεξεταστής Ανδρουλάκης και το αμάρτημα του Οδυσσέα

Με τον ήλιο τα βάζουν με τον ήλιο τα βγάζουν, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε; Μετά την διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Και ποιο ήταν το αμάρτημα του Οδυσσέα, που την ώρα της διαγραφής του ήταν και αντιπρόεδρος της Βουλής; Είπε φωναχτά αυτό που λένε όλοι. Και για τι άλλο; Ότι… απέσπασε την προσοχή της παραληρούσας για το ΠΑΣΟΚ κοινής γνώμης λόγω του «ηρωικού» αγώνα του Ανδρουλάκη στας Ευρώπας για την παρακολούθησή του!

Η μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήγε άπατη, αλλά όχι λόγω Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος είπε τη γνώμη του, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είχαν σίγουρο το ρεζιλίκι στην συγκεκριμένη συνεδρίαση. Και πώς να μην ρεζιλευτούν;

Εν μέσω ενός ακόμη πολέμου με άγνωστη κατάληξη, εν μέσω απειλών κατά της Κύπρου και ενώ η εθνική ενότητα βρίσκεται στο ζενίθ, εν μέσω πρωτοφανών κινδύνων για τη ναυσιπλοΐα και έκρηξης στις τιμές της ενέργειας, την ώρα που η Ελλάδα δίνει μάχη για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερους συμμάχους υπέρ της ασφάλειας του Ελληνισμού, οι συστηματικοί δυσφημιστές της πατρίδας έδωσαν άλλη μια παράσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου, λένε τα συνεταιράκια της δυσφήμησης! Η καινούργια αυτή προσπάθεια γνώρισε την απόλυτη αποτυχία. Και στην Ελλάδα, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την πλήρωσε ο Οδυσσέας, που κατά τον κ. Ανδρουλάκη φταίει και για την γνώμη του για τη στάση του Σάντσεθ, κατηγορούμενος μάλιστα για… λευκή απεργία! Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης, σε ρόλο ντοστογιεφσκικού Μεγάλου Ιεροεξεταστή αποφάσισε να ρίξει το θύμα του στην πυρά! Είναι γνωστό ότι ο Τομάς ντε Τορκεμάδα αρεσκόταν σε δημόσιες εκτελέσεις…

Ευτυχώς, ο Κωνσταντινόπουλος είχε περισσότερα δικαιώματα από τους «αμαρτωλούς» εκείνης της σκοτεινής εποχής: Παραιτήθηκε από βουλευτής και παρέδωσε την έδρα του στο ήδη φλεγόμενο ΠΑΣΟΚ, σε μια πράξη υψηλού πολιτικού συμβολισμού – ενόψει της… νίκης του με μία ψήφο και εν αναμονή της παράδοσης στην πυρά των ιεροεξεταστών του 21ου αιώνα.

Σύμφωνα με την «άτυπη ενημέρωση» από το ΠΑΣΟΚ, ο Οδυσσέας διεγράφη επειδή «δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη συζήτηση, που γινόταν στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το κράτος δικαίου και τη δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη των υποκλοπών μετά την απόφαση-σταθμό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου»!

Ψέλλισαν κάτι και για τον Σάντσεθ, αλλά αυτό κι’ αν είναι σουρεαλιστικό, όταν ο ίδιος ο Ανδρουλάκης κατηγορεί συστηματικά τις χώρες που πουλάνε όπλα στην Τουρκία!

Συγγνώμη, αλλά πώς «δικαιώθηκε» ο Ανδρουλάκης σε μια δίκη που δεν τον αφορούσε, διότι αφορούσε τις παράνομες επισυνδέσεις, ενώ ο ίδιος παρακολουθήθηκε νόμιμα και η προσπάθεια παρακολούθησής του από παράνομο λογισμικό έμεινε στην «απόπειρα»; Είναι προφανές ότι εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Πιστεύουν τον καταδικασμένο και όχι την Ελληνική Δικαιοσύνη

Από την περασμένη Παρασκευή, στην προπαγάνδα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προστέθηκε και άλλος ένας λόγος για να νιώθει «δικαιωμένος» ο κ. Ανδρουλάκης: Σε τηλεοπτική συνέντευξή του (Mega), ο καταδικασμένος για την υπόθεση των υποκλοπών, ιδιοκτήτης της εταιρίας Intellexa Ταλ Ντίλιαν, είπε ότι η εταιρία του παρέχει τεχνολογία «μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου».

Εκστασιάστηκαν όλοι τους από τις σπουδαίες νέες «αποκαλύψεις», διακήρυξαν πως έχουν προκύψει νέα στοιχεία!

Συγγνώμη, αλλά τι θα έλεγε ένας καταδικασμένος; Προφανώς αυτά που είπε και στην δίκη του, φαντάζομαι, και δεν έγιναν αποδεκτά. Δηλαδή τι άλλο θα έλεγε; Πως είχε βγει στη γύρα και έλεγε εδώ τα καλά παράνομα λογισμικά, πάρτε κόσμε; Προφανώς δεν μπορούσε να έχει άλλη υπερασπιστική γραμμή, από τη σύνδεση της λειτουργίας της εταιρίας του με κάποιου είδους νομιμότητα. Αλλά αυτό είχε ήδη ξεκαθαριστεί: Η ΕΥΠ δεν διαθέτει τέτοια τεχνολογία. Άρα πώς την χρησιμοποίησε, αφού δεν την έχει;

Οπότε όρμησαν όλοι, βρήκαν συγκλονιστική την «μαρτυρία» ενός καταδικασμένου και απαξίωσαν τους Έλληνες εισαγγελείς και το πόρισμά τους, κατηγορώντας τους για πόρισμα – πλυντήριο!

Στο Ορμούζ φλέγονται πλοία και στην Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ

Ο Ανδρουλάκης έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, για να του πει πως από τις 4 Μαρτίου έχει ζητήσει προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις, η πρωθυπουργός έχει συμφωνήσει, αλλά αυτή δεν έχει οριστεί ακόμη.

Μας συγχωρείτε που κοιτάζαμε τι βοήθεια θα στείλουμε στην Κύπρο, παρακολουθούσαμε τους βαλλιστικούς πυραύλους, τα drones, τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και κοιτάζαμε να δούμε τις συνέπειες του πολέμου και τα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Έπρεπε να τα παρατήσουμε όλα και να μιλάμε για τον Ντίλιαν και το μόνο θέμα που η αντιπολίτευση θεωρεί… επίκαιρο!

Στο τέλος εκεί στο ΠΑΣΟΚ θα μας πουν πως φταίει ο Κωνσταντινόπουλος που πήγε άπατος ο σαματάς στο ευρωκοινοβούλιο! Και όχι επειδή ήταν άκαιρος και δεν είχε την παραμικρή σχέση με τα πραγματικά περιστατικά, αλλά επειδή ουδείς ενδιαφερόταν για ένα ανύπαρκτο πλέον θέμα την ώρα που φλέγονταν δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ.

Αλλά στο Ορμούζ φλέγονται πλοία και στην Ελλάδα ο Ανδρουλάκης και η παρέα του…

Δεν τους ακούει κανείς σε Ελλάδα και Ευρώπη

Είναι να απορεί κανείς πώς ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν εννοούν να καταλάβουν ότι στην Ελλάδα δεν τους ακούει κανείς. Βρίσκονται συνεχώς εκτός τόπου και χρόνου. Ασχολούνται μόνο με τις εμμονές τους. Ακόμη και όταν αναφέρονται στα πραγματικά προβλήματα, το κάνουν δίνοντας την εντύπωση πως δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει εδώ και χρόνια στον ταραγμένο από αλλεπάλληλες κρίσεις πλανήτη μας.

Πλέον δεν τους ακούει κανείς και στην Ευρώπη. Όχι μόνο επειδή Ευρωκοινοβούλιο και Επιτροπή έχουν τους πονοκεφάλους τους με τους πολέμους στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, καθώς οι πύραυλοι εκτοξεύονται σαν σαΐτες.

Όχι μόνο επειδή η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική χώρα που αντιμετωπίζει προβλήματα, ειδικά με τα παράνομα λογισμικά – κάτι που διαπίστωσε σε όλες της τις επισκέψεις η Επιτροπή PEGA που ερεύνησε το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στο Ισραήλ.

Όχι μόνο επειδή η Ελλάδα, αποδεδειγμένα και μετρημένα, στο Κράτος Δικαίου έχει παρουσιάσει τις περισσότερες προόδους από όλες τις χώρες.

Αλλά και επειδή στην συνεδρίαση της 11ης Μαρτίου οι λογικοί άνθρωποι στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Επιτροπή πρέπει να αισθάνθηκαν πως έχουν απέναντί τους μια ομάδα που προσπαθεί να προκαλέσει αποσταθεροποίηση στην μοναδική χώρα με κυβερνητική σταθερότητα, η οποία μάλιστα βρίσκεται τόσο κοντά στα πολεμικά μέτωπα.

Τι μας λένε, τώρα; Πρέπει να σκέφθηκαν οι λογικοί της Ολομέλειας. Είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή; Δεν μας φθάνουν τα βάσανά μας, που δεν έχουμε επιτύχει την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας και βρέθηκε η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης της Ευρώπης;

Στην πολιτική (αλλά και στη ζωή) το timing είναι σημαντικό. Όχι μόνο για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά και για την εντύπωση που δίνεις στους συνομιλητές σου.

Τους θύμισαν την Έκθεση της Επιτροπής και σχόλασε ο γάμος

Οπότε, κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, ο αρμόδιος Επίτροπος Βόπκε Χούκστρα – τι να έκανε ο άνθρωπος; – υπενθύμισε ότι η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα αποτυπώνεται στην έκθεσή της του 2025 (για το 2024).

Και πως στην έκθεση αυτή υπογραμμίζεται ότι στην Ελλάδα βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Δικαιοσύνης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις στον τομέα της αντιμετώπισης της διαφθοράς, ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση στα θέματα της ελευθερίας του Τύπου, της πολυφωνίας και της ασφάλειας των δημοσιογράφων.

Όπως είπε ο Επίτροπος, την τελευταία τετραετία η Ελλάδα έχει μειώσει τις συστάσεις σε 4 έναντι 7 και είναι ένα από τα 12 κράτη μέλη της ΕΕ που σημείωσαν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις μεταξύ 2024 και 2025.

Όχι πως δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά αυτά δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. Στο σημείο αυτό, μάλιστα, οι παριστάμενοι πρέπει να μειδίασαν – και να αντιλήφθηκαν την πολιτική σκοπιμότητα – σκεπτόμενοι τις δικές τους χώρες.

Έτσι, σχόλασε ο γάμος (που έγινε με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και του «θυμωμένου» Ανδρουλάκη – που παρέσυρε τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές – συνεπικουρούμενου από τον «ιεραπόστολο της διαφάνειας» ΣΥΡΙΖΑ, δια του ευρωβουλευτή Κ. Αρβανίτη).

Η συζήτηση της 11ης Μαρτίου έληξε χωρίς η συμμαχία της μιζέριας και της δυσφήμησης να λάβει οποιαδήποτε στήριξη από την Επιτροπή.

Τον λόγο δεν έλαβε μόνο ο Επίτροπος, αλλά και ο ευρωβουλευτής Γερούν Λέναρς, που υπήρξε ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής PEGA που ερεύνησε την διείσδυση κατασκοπευτικών εφαρμογών στην ΕΕ.

Μίλησε και αυτός για τις προόδους της Ελλάδας και τη νέα αυστηρότερη νομοθεσία όσον αφορά στις νόμιμες επισυνδέσεις, υπογραμμίζοντας πως χάρη στις κυβερνητικές ενέργειες «βελτιώθηκαν οι εποπτικοί μηχανισμοί», που λειτουργούν ως δικλίδες ασφαλείας για το μέλλον.

Έκαναν ότι δεν θυμούνταν το πόρισμα του Αρείου Πάγου

Φυσικά, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έπαθαν παράκρουση. Δεν ντράπηκαν να πουν – αν και όλοι μέσα στην αίθουσα γνώριζαν και τις προθέσεις τους και το γεγονός ότι απλά φώναζαν χωρίς να έχουν καμιά απόδειξη ή δικαστική απόφαση στα χέρια τους - ότι πίσω από τις υποκλοπές βρίσκεται το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου, χωρίς ωστόσο να έχουν προκύψει νεότερα στοιχεία. Ούτε στην δίκη για το Predator, όπου καταδικάστηκαν ιδιώτες, ούτε κατά την περιπέτεια του πρώην ΓΓ του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, τον οποίο συνεχίζουν να συκοφαντούν.

Είναι γνωστό ότι στις 30 Ιουλίου 2024 εκδόθηκε το πόρισμα (286 σελίδες μετά από έρευνα εννέα μηνών) του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών. Το πόρισμα απέδωσε ποινικές ευθύνες για τις υποκλοπές στις εταιρίες που λειτουργούσαν το παράνομο λογισμικό Predator και στους τέσσερις νόμιμους εκπροσώπους τους, οι οποίοι τελικά οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη και καταδικάστηκαν. Ούτε στην ΕΥΠ, ούτε σε κανέναν άλλον από τους «καταγγελλόμενους» αποδόθηκαν ευθύνες.

Σύμφωνα με το πόρισμα, οι συγκεκριμένοι τέσσερις καταδικασθέντες προέβησαν σε πράξεις παραβίασης του τηλεφωνικού απορρήτου σε 116 περιπτώσεις πολιτικών, δημοσιογράφων και άλλων.

Σε δύο περιπτώσεις (σύμφωνα πάντα με το πόρισμα του Αρείου Πάγου), δηλαδή του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη και της Άρτεμης Σίφορντ, πέτυχαν τον στόχο τους, διότι και οι δύο άνοιξαν το κακόβουλο λογισμικό και παρακολουθήθηκαν. Οι υπόλοιποι 114, μεταξύ των οποίων ο κ. Ανδρουλάκης, υπήρξαν θύματα απόπειρας για παρακολούθηση, καθώς δεν πάτησαν τα σχετικά links.

Παράλληλα, η έρευνα έδειξε πως 28 από τους στόχους του Predator, είχαν παρακολουθηθεί κατά διαστήματα και από την ΕΥΠ. Σε σύγκριση με τις 15.000 διατάξεις άρσης τηλεφωνικού απορρήτου που πραγματοποιήθηκαν από το 2020 ως το 2023, πρόκειται για το 1%. Δηλαδή η όλη υπόθεση μοιάζει με σύμπτωση.

Ας αφήσουμε που σε όλες τις χώρες όπου ξέσπασαν υποθέσεις παράνομων παρακολουθήσεων (Γαλλία, όπου ο Μακρόν πέταξε το κινητό του, Ισπανία, όπου ο Σάντσεθ δήλωσε πως δεν γνωρίζει ποιοι ενδιαφέρονταν να τον παρακολουθήσουν – τότε στην Ισπανία υπήρξε μεγάλη συζήτηση και για το Μαρόκο – Γερμανία, όπου η Μέρκελ τσακώθηκε με τον Ομπάμα, λέγοντας ότι οι σύμμαχοι δεν παρακολουθούνται), προέκυψε πως κάποιες από τις παράνομες παρακολουθήσεις γίνονταν παράλληλα με τις νόμιμες.

Τέλος και στα σενάρια συνωμοσίας περί «κοινού κέντρου»

Το πόρισμα αποσυνέδεσε σαφώς την ΕΥΠ από τις παράνομες παρακολουθήσεις, καθώς, όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο, πλην των διπλών παρακολουθήσεων, που να συνηγορεί στη θεμελίωση των καταγγελιών για κοινό κέντρο παρακολουθήσεων με απόληξη το Μέγαρο Μαξίμου».

Και βέβαια, σύμφωνα με εκείνο το πόρισμα, δεν αποδίδονται ευθύνες ούτε στον Γρηγόρη Δημητριάδη, ούτε στον τότε διοικητή της ΕΥΠ, ούτε στην τότε αρμόδια εισαγγελέα, η οποία ελέγχθηκε πειθαρχικά από τον Άρειο Πάγο και δεν της αποδόθηκε καμιά ποινική ευθύνη.

Ειδικά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αναφέρεται ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για την έκδοση εισαγγελικών διατάξεων νόμιμης επισύνδεσης, ποια πρόσωπα αφορούσαν οι διατάξεις και για οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση.

Μπήκε έτσι ένα οριστικό τέλος σε όλα τα κατασκοπευτικά σενάρια συνωμοσίας και τα περί «κοινού κέντρου» παρακολουθήσεων.

Αφού θυμίσω ότι τότε ο Στέφανος Κασσελάκης είχε πει ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στην Δικαιοσύνη, τίθεται το ακόλουθο ερώτημα: Για την αντιπολίτευση η Δικαιοσύνη είναι καλή μόνο όποτε τους βολεύει; Η Δικαιοσύνη είναι καλή όταν καταδικάζει την Χρυσή Αυγή και κακή όταν αθωώνει τους πολιτικούς τους αντιπάλους ή κάθε πρόσωπο που στοχοποιούν με συγκεκριμένες ιδιοτελείς πολιτικές επιδιώξεις;

Κατά την άποψή τους, η απόφαση για τους τέσσερις του Predator, αποδεικνύει τη «σχέση Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Predator» και ότι «αποκαλύφθηκε η σκευωρία της κυβερνητικής συγκάλυψης»!

Αυτό δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος και προκάλεσε τη συζήτηση στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο, εκμεταλλευόμενος την θέση του αντιπροέδρου της σοσιαλιστικής ευρωομάδας.

Προφανώς και δεν αποδείχθηκε τίποτε. Αλλιώς δεν θα τους αντιμετώπιζαν όπως τους αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί τους ευρωβουλευτές. Τόσο τον κ. Μανιάτη, όσο και τον κ. Αρβανίτη, που «κατήγγειλε» ότι ο «εγκέφαλος» πίσω από όλες τις παρακολουθήσεις ήταν ο πρωθυπουργός, το Μέγαρο Μαξίμου που «ήθελε να ελέγξει όχι μόνο τους δημοσιογράφους, όχι μόνο το πολιτικό προσωπικό, όχι μόνο τους μισούς υπουργούς, αλλά και ποιος ενδεχομένως θα ήταν και ο αρχηγός του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης».

«Πρόκειται για απόλυτη συγκάλυψη. Πού το είδατε το κράτος δικαίου εσείς στην Ελλάδα;», αγανάκτησε ο κ. Αρβανίτης.

Προφανώς το είδαν εκεί που δεν θέλουν να το βλέπουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που καιρό τώρα παριστάνουν ο ένας τον κολαούζο του άλλου.

Τους τράβηξαν το αυτί για την απαξίωση της Δικαιοσύνης

Γι’ αυτό και ο πρόεδρος της Επιτροπής PEGA, ο κ. Λέναρς, χαιρέτισε την καταδίκη των τεσσάρων, σημειώνοντας:

«Ας προστατεύσουμε το Κράτος Δικαίου. Οι δικαστικές διαδικασίες θα έπρεπε να μην μετατρέπονται σε πεδία πολιτικών μαχών». Προσθέτοντας ότι η αμφισβήτηση δικαστικών αποφάσεων εκ μέρους πολιτικών υπονομεύει εν τέλει το ίδιο το Κράτος Δικαίου.

Ακριβώς αυτή την εργαλειοποίηση υπογράμμισε κατά την συνεδρίαση και ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας, υπενθυμίζοντας το πόρισμα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με το οποίο δεν διαπιστώθηκε εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών στην υπόθεση.

«Δεν γίνεται να κρίνουμε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης α λα καρτ», κατέληξε ο κ. Τσιόδρας. Και, όπως φάνηκε, οι ευρωβουλευτές πίστεψαν αυτόν και όχι Μανιάτη και Αρβανίτη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τριπλασίασε τις παρακολουθήσεις

Επειδή η επανάληψη είναι μήτηρ της μαθήσεως, οφείλω να υπενθυμίσω τα ακόλουθα:

Επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ οι παρακολουθήσεις τριπλασιάστηκαν – από 5.800 το 2014 σε 14.513 το 2018, που υπήρξε ρεκόρ όλων των εποχών!

Ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε δέχθηκε να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών ο διοικητής της ΕΥΠ, ούτε μετά τις καταγγελίες του ΚΚΕ, ούτε όταν αποκαλύφθηκε η υποκλοπή διαλόγου Τόμσεν – Βελκουλέσκου (2016).

Επιπλέον, είναι θράσος να παριστάνεις ότι πρώτη φορά ακούς για υποκλοπές όταν στις 5/4/2017 από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είχε συγκεκριμένα ανακοινωθεί:

«Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει εκπονήσει ένα συνολικό και λεπτομερές σχέδιο για την οριστική αντιμετώπιση του χρονίζοντος ζητήματος, το οποίο θα παρουσιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα»!

Με άλλα λόγια, όχι μόνο υπήρχε θέμα, αλλά ήταν και… χρονίζον!

Άλλο που το περίφημο «επόμενο χρονικό διάστημα» δεν ήλθε ποτέ!

Όταν τα μέλη της Επιτροπής PEGA άκουσαν τα ονόματα των χωρών τους

Τον Ιούλιο του 2022, τα μέλη της Επιτροπής PEGA ταξίδεψαν στο Ισραήλ μαζί με άλλους οκτώ ευρωβουλευτές, προκειμένου να επισκεφθούν τα γραφεία της ισραηλινής εταιρίας NSO, που έχει αναπτύξει το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) ΠΗΓΑΣΟΣ.

Η εταιρία δεν τους έδωσε λεπτομέρειες για τους πελάτες της, ωστόσο τους ενημέρωσε ότι το λογισμικό της έχει πουληθεί σε ιδιωτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε 14 χώρες-μέλη της ΕΕ και εξακολουθεί να διατηρεί ενεργά συμβόλαια σε 12 από αυτές.

Με έκπληξη πολλοί ευρωβουλευτές άκουσαν τα ονόματα των χωρών τους, ωστόσο από την εταιρία τους ενημέρωσαν ότι όλα έγιναν νόμιμα.

Πρόεδρός της PEGA ήταν ο Ολλανδός Γερούν Λέναρς από το Λαϊκό Κόμμα, πρώτος αντιπρόεδρος ο Ούγγρος Σοσιαλιστής Σάντορ Ρόναϊ, δεύτερη αντιπρόεδρος η Καταλανή Ντιάνα Ρίμπα ι Γκίνερ από τους Πράσινους-Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία και τρίτος αντιπρόεδρος ο Γερμανός Μόριτς Κέρνερ από το Renew.

Στην Ισπανία τους κέρασαν ζαμπόν και έξω απ’ την πόρτα!

Τον Μάρτιο του 2023, η Επιτροπή PEGA επισκέφθηκε την Ισπανία, κυρίως για να διερευνήσει τις παρακολουθήσεις των Καταλανών ηγετών. Τα μέλη της ενημερώθηκαν ότι πρωθυπουργός και υπουργοί δεν ήταν διαθέσιμοι διότι έπρεπε να προετοιμαστούν για την πρόταση μομφής που έχει καταθέσει το ακροδεξιό κόμμα VOX.

Παρά το γεγονός ότι διαπιστώθηκε πως μόνο σε 18 υποθέσεις παρακολούθησης Καταλανών ηγετών υπήρχε εισαγγελική άδεια, παρά το γεγονός ότι το θέμα των παρακολουθήσεων στην Ισπανία σοβεί από το 2015 χωρίς να έχει ακόμη αποφανθεί η ισπανική Δικαιοσύνη και παρά το γεγονός ότι σε 47 υποθέσεις δεν έχει δοθεί καμιά απάντηση!

Σύμφωνα με την έρευνα της καναδικής οργάνωσης ψηφιακών δικαιωμάτων Citizen Lab, περισσότερα από 60 άτομα που συνδέονταν με το καταλανικό αυτονομιστικό κίνημα, αποτέλεσαν στόχο του λογισμικού κατασκοπείας Pegasus μεταξύ του 2017 και του 2020. Αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι με το ίδιο λογισμικό παρακολουθείτο το 2021 και ο ίδιος ο Ισπανός πρωθυπουργός, καθώς και η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες και ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα - αλλά αυτοί παρανόμως.

Εδώ υπήρχε κάποιο κοινό κέντρο παρακολούθησης;

Πάντως, τα μέλη της Επιτροπής βρέθηκαν σε μια αίθουσα να παρακολουθούν από κλειστό κύκλωμα την συζήτηση στη Βουλή, τρώγοντας ζαμπόν, το οποίο βρήκαν εξαιρετικό!

Γνωστά όλα από το 2016

Μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα που προηγήθηκε των ελληνικών «αποκαλύψεων» είχε αναδείξει 50.000 δυνητικά θύματα – πρωθυπουργούς, βασιλείς, προέδρους, ηγέτες αντιπολίτευσης όπως ο Ραούλ Γκάντι στην Ινδία, βουλευτές και ευρωβουλευτές και πάνω από 180 δημοσιογράφους σε όλον τον κόσμο. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί – στόχοι εντοπίστηκαν σε μια πλατφόρμα που ενεργοποιήθηκε το 2016.

Στην επίμαχη λίστα κατάφεραν να φθάσουν η ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα με έδρα το Παρίσι «Forbidden Stories» και η Διεθνής Αμνηστία. Αυτοί μοιράστηκαν την έρευνά τους με 16 δημοσιογραφικούς οργανισμούς. Ανάμεσά τους οι Washington Post, Associated Press, Reuters, CNN, Wall Street Journal, Le Monde και Financial Times. Άρχισαν όλοι μαζί να ερευνούν. Έτσι, οι δημοσιογράφοι – αυτοί οι δημοσιογράφοι και όχι εκείνοι που απλώς ρίχνουν λάσπη χωρίς ποτέ να ερευνούν τίποτε - κατάφεραν να εντοπίσουν πάνω από 1.000 πρόσωπα σε 50 χώρες που φέρεται να είχαν επιλεγεί από τους πελάτες της NSO για δυνητική παρακολούθηση.

Η λίστα περιλάμβανε 189 δημοσιογράφους, πάνω από 600 πολιτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 65 στελέχη επιχειρήσεων, 85 ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αλλά στον κ. Ανδρουλάκη αρέσει να εμφανίζεται ως ο μοναδικός ήρωας επί του πλανήτου. Τελευταία «ηρωική» του πράξη, η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, του οποίου το αμάρτημα ήταν ότι απέσπασε την προσοχή της κοινής γνώμης από μια παταγώδη ήττα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!

Με λίγα λόγια, αντί να τον ευχαριστήσουν του φόρτωσαν και την ήττα…

*Η Σοφία Βούλτεψη είναι Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών ΝΔ, δημοσιογράφος