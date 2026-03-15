Την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει μπει στην τρίτη εβδομάδα του, το Bloomberg ερεύνησε την «κρυφή επενδυτική αυτοκρατορία» του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κάνοντας λόγο για ένα ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής της οικογένειας των Χαμενεΐ.

Σημειώνεται πως η έρευνα του πρακτορείου είχε δημοσιευτεί τον Ιανουάριο, εν μέσω των μεγάλων διαδηλώσεων που είχαν λάβει χώρα σε δεκάδες πόλεις του Ιράν και στο σύνολο των περιφερειών της χώρας. Ακόμα, το δημοσίευμα είχε «βγει στον αέρα» πριν από την έναρξη του πολέμου και προτού οι επιθέσεις των ΗΠΑ - Ισραήλ στην Τεχεράνη σκοτώσουν τον πρώην ηγέτη του Ιράν και πατέρα του Μοτζτάμπα, Αλί Χαμενεϊ, στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Bloomberg σημείωνε πως ο 56χρονος Μοτζτάμπα επιβλέπει μια μεγάλη επενδυτική «αυτοκρατορία», που εκτείνεται από τη ναυτιλία στον Περσικό Κόλπο έως ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και πολυτελή ακίνητα στη Βρετανία αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων λιρών.

Το εν λόγω δίκτυο εταιρειών έχει βοηθήσει τον Χαμενεΐ να διοχευτέσει στο εξωτερικό κεφάλαια που μπορεί να ανέρχονται ακόμα και σε δισ. δολαρίων, αποφεύγοντας τις κυρώσεις της Δύσης που του επιβλήθηκαν το 2019.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για πολυτελή ακίνητα υψηλής αξίας — ένα σπίτι κόστισε 33,7 εκατομμύρια λίρες όταν αγοράστηκε το 2014 — σε πολλές από τις πιο αριστοκρατικές γειτονιές του Λονδίνου, μια βίλα σε μια περιοχή που αποκαλείται «Μπέβερλι Χιλς του Ντουμπάι» και πολυτελή ευρωπαϊκά ξενοδοχεία από τη Φρανκφούρτη έως τη Μαγιόρκα.

Πολλές από τις αγορές που έγιναν για την περιουσία του Χαμενεΐ εμφανίζονται στο όνομα ενός Ιρανού επιχειρηματία, του Αλί Ανσαρί, στον οποίο είχαν υποβληθεί κυρώσεις από τη Βρετανία τον Οκτώβριο του 2025

Τα κεφάλαια για τις συναλλαγές διοχετεύθηκαν μέσω λογαριασμών σε τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα κεφάλαια προέρχονται κυρίως από πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.

Η κρυφή περιουσία του νεότερου Χαμενεΐ έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα της ευσέβειας που προωθεί το καθεστώς.

«Ο Μοτζτάμπα έχει σημαντικά μερίδια ή de facto έλεγχο σε διάφορες επιχειρηματικές οντόνητες σε όλο το Ιράν και στο εξωτερικό», λέει ο Φαρζίν Ναντίμι, ανώτερος ερευνητής στο Washington Institute for Near East Policy, ο οποίος έχει μελετήσει την οικονομική «αυτοκρατορία» της οικογένειας Χαμενεΐ. «Όταν αναλύεις το οικονομικό του δίκτυο, ο Αλί Ανσάρι είναι ο κύριος κάτοχος λογαριασμού για λογαριασμό του (Μοτζτάμπα). Αυτό τοποθετεί τον Ανσαρί ως έναν από τους πιο επιρροή ολιγάρχες στη χώρα σήμερα.»

Σε δήλωση μέσω του δικηγόρου του, ο Ανσαρί είπε ότι «αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε ποτέ οποιαδήποτε οικονομική ή προσωπική σχέση με τον Μοτζντάμπα Χαμενεΐ.» και σημείωσε την πρόθεσή του να αμφισβητήσει τις κυρώσεις που του επέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο.