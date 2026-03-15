Το Ιράν συνέλαβε 20 άτομα με την κατηγορία παροχής πληροφοριών στο Ισραήλ

Είκοσι άτομα συνελήφθησαν στο βορειοδυτικό Ιράν για απόπειρα συνεργασίας με το Ισραήλ, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim την Κυριακή, επικαλούμενο δήλωση της εισαγγελίας της επαρχίας Δυτικού Αζερμπαϊτζάν.

Κατηγορούνται ότι έστειλαν στο Ισραήλ πληροφορίες σχετικά με τη θέση στρατιωτικών και ασφαλιστικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Το Ισραήλ έχει ξεκινήσει μια νέα φάση των επιθέσεων του κατά του Ιράν, στοχεύοντας σημεία ελέγχου ασφαλείας βάσει πληροφοριών από πληροφοριοδότες επί τόπου, όπως ανέφερε την περασμένη εβδομάδα στο Reuters.