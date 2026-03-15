Γαλλικό ΥΠΕΞ: Διαψεύδει ότι θα στείλει πλοία στα Στενά του Ορμούζ
15/03/2026 • 07:04
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Μέσω μιας σειράς αναρτήσεων στο X ο επίσημος λογαριασμός του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας απάντησε στις φήμες για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, αναφέροντας ότι «δεν ισχύουν».

«Όχι. Η (γαλλική) ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου παραμένει στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.

«Η αποστολή της Γαλλίας παραμένει: Αμυντική. Προστατευτική.

«Σταματήστε την κινδυνολογία».

