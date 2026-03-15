Γαλλικό ΥΠΕΞ: Διαψεύδει ότι θα στείλει πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Μέσω μιας σειράς αναρτήσεων στο X ο επίσημος λογαριασμός του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας απάντησε στις φήμες για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, αναφέροντας ότι «δεν ισχύουν».

«Όχι. Η (γαλλική) ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου παραμένει στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.

«Η αποστολή της Γαλλίας παραμένει: Αμυντική. Προστατευτική.

«Σταματήστε την κινδυνολογία».

No. The 🇫🇷 aircraft carrier strike group remains in the Eastern Mediterranean.

France’s posture is unchanged:

✔️ Defensive

✔️ Protective



🫷🏼 Stop the scaremongering. https://t.co/Q1etS5x1Jd — French Response (@FrenchResponse) March 14, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ελπίζει πως η Βρετανία, η Κίνα, η Γαλλία και άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία για να διατηρήσουν ανοιχτό τα Στενά.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.