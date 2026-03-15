Γαλλικό ΥΠΕΞ: Διαψεύδει ότι θα στείλει πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Μέσω μιας σειράς αναρτήσεων στο X ο επίσημος λογαριασμός του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας απάντησε στις φήμες για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, αναφέροντας ότι «δεν ισχύουν».
«Όχι. Η (γαλλική) ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου παραμένει στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.
«Η αποστολή της Γαλλίας παραμένει: Αμυντική. Προστατευτική.
«Σταματήστε την κινδυνολογία».
No. The 🇫🇷 aircraft carrier strike group remains in the Eastern Mediterranean.— French Response (@FrenchResponse) March 14, 2026
France’s posture is unchanged:
✔️ Defensive
✔️ Protective
🫷🏼 Stop the scaremongering. https://t.co/Q1etS5x1Jd
Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ελπίζει πως η Βρετανία, η Κίνα, η Γαλλία και άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία για να διατηρήσουν ανοιχτό τα Στενά.
