Τραμπ: Οι χώρες που παίρνουν πετρέλαιο μέσω του Ορμούζ να φροντίσουν για την ασφάλεια των Στενών

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν νικήσει και έχουν αποδεκατίσει πλήρως το Ιράν, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά, αλλά οι χώρες του κόσμου που εφοδιάζονται με πετρέλαιο μέσω του Στενού του Ορμούζ πρέπει να φροντίσουν για την ασφάλεια αυτού του περάσματος, και εμείς θα βοηθήσουμε — πάρα πολύ! Οι ΗΠΑ θα συντονιστούν επίσης με αυτές τις χώρες, ώστε όλα να προχωρήσουν γρήγορα, ομαλά και καλά. Αυτό θα έπρεπε να ήταν πάντα μια ομαδική προσπάθεια, και τώρα θα είναι — Θα φέρει τον κόσμο κοντά στην αρμονία, την ασφάλεια και την αιώνια ειρήνη!» αναφέρει σε νέο μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

