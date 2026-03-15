Ζελένσκι: Η Ρωσία προμηθεύει το Ιράν με drones τύπου Shahed

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο CNN ότι η Ρωσία προμηθεύει το Ιράν με drones τύπου Shahed για χρήση εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι είναι «100% γεγονός» ότι το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει Shahed ρωσικής κατασκευής για να επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις.

Τα drones Shahed έχουν συνδεθεί με άλλες επιθέσεις σε χώρες της περιοχής, αν και οι κατασκευαστές τους δεν είναι πάντα σαφείς.

Το Ιράν ήταν πρωτοπόρο στην κατασκευή του drone Shahed, μια πολύ φθηνότερη εναλλακτική λύση σε σχέση με τους ακριβούς πυραύλους. Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά μαζικά κατά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου χιλιάδες από αυτά έχουν εκτοξευθεί από τις ρωσικές δυνάμεις από το φθινόπωρο του 2022, σύμφωνα με τους Ουκρανούς.

Αν και αρχικά το Ιράν παρείχε τα drones, η Ρωσία κατασκευάζει πλέον τα δικά της Shahed. Οι ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών έχουν υιοθετήσει έκτοτε drones τύπου Shahed, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού στρατού, ο οποίος έχει δηλώσει ότι αποτελούν μέρος της τρέχουσας εκστρατείας κατά του Ιράν.

