Financial Times

Στα μεγάλα κέρδη που μπορεί να αποκομίσουν οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες εντός του 2026 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρονται την Κυριακή οι Financal Times.

Υπενθυμίζεται πως τόσο το αμερικανικό αργό όσο και το Brent έχουν «εκτοξευθεί» από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ - Ισραήλ, στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Brent βρέθηκε την Παρασκευή στα 103,74 δολάρια ανά βαρέλι (πριν από την έναρξη του πολέμου ήταν κοντά στα 80 δολάρια) ενώ το αμερικανικό αργό κινούταν στα 98 δολάρια (προ του πολέμου ήταν πέριξ των 70 δολαρίων).

Η Jefferies εκτίμησε ότι οι αμερικανικοί παραγωγοί μπορούν να αποκομίσουν επιπλέον ταμειακές ροές ύψους 5 δισ. δολαρίων μόνο αυτόν τον μήνα, μετά από αύξηση περίπου 47% στις τιμές του πετρελαίου.

Εάν οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ παραμείνουν υψηλές και κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 100 δολάρια το βαρέλι φέτος, οι εταιρείες θα αποκομίσουν κέρδη ύψους 63,4 δισ. δολαρίων από την παραγωγή πετρελαίου, σύμφωνα με την εταιρεία ενεργειακών ερευνών Rystad.

Σύμφωνα με τους FT, η επιπλέον ταμειακή ροή αναμένεται να ωφελήσει τις αμερικανικές εταιρείες σχιστολιθικού πετρελαίου, οι οποίες έχουν περιορισμένες δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η εικόνα είναι πιο περίπλοκη για τις μεγαλύτερες διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες.

Η ExxonMobil και η Chevron, καθώς και οι ευρωπαϊκοί ανταγωνιστές BP, Shell και TotalEnergies, διαθέτουν εκτεταμένα περιουσιακά στοιχεία στον Κόλπο και επηρεάζονται περισσότερο από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η παραγωγή έχει διακοπεί σε αρκετές εγκαταστάσεις στις οποίες ορισμένες από τις πέντε μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες έχουν συμμετοχές, αναγκάζοντας τη Shell να κηρύξει ανωτέρα βία (force majeure) για τα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου που σχεδίαζαν να αποστείλουν από το εργοστάσιο Ras Laffan της QatarEnergy.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, περίπου 18 εκατομμύρια από τα 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που συνήθως διέρχονται καθημερινά από τη θαλάσσια οδό παραμένουν μπλοκαρισμένα. Ο αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος για το LNG, με περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής να έχει σταματήσει.

Η RBC Capital Markets δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει η σύγκρουση να παραταθεί μέχρι την άνοιξη και ότι οι τιμές του αργού Brent ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 128 δολάρια το βαρέλι εντός τριών έως τεσσάρων εβδομάδων.

Η BP και η Exxon συγκαταλέγονται μεταξύ των εταιρειών που εκτίθενται περισσότερο στην κρίση της Μέσης Ανατολής, με περισσότερο από το ένα πέμπτο των ελεύθερων ταμειακών ροών που αναμένεται να δημιουργήσουν το 2026 να προέρχεται από τις παγκόσμιες δραστηριότητές τους στον τομέα του πετρελαίου και του LNG από την εν λόγω περιοχή.

Το αντίστοιχο ποσοστό για την TotalEnergies είναι 14%, ενώ για τη Shell και τη Chevron είναι 13% και 5% αντίστοιχα, σύμφωνα με την Rystad.