Τέλος στα «fake news» για τον «θάνατό» του βάζει ο Νετανιάχου: «Είμαι ακόμα ζωντανός» (vid)

Μετά την εξάπλωση θεωριών συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι σκοτώθηκε σε ιρανική επιδρομή, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε βίντεο δηλώνοντας «είμαι ακόμη ζωντανός».
Παραγγέλνοντας καφέ, ο ισραηλινός πρωθουργός, λέει: «Είμαι νεκρός… για τον καφέ», χρησιμοποιώντας κοινή εβραϊκή φράση που μεταφράζεται περίπου ως να αγαπάς κάτι μέχρι θανάτου.
«Αγαπώ το έθνος μου μέχρι θανάτου», προσθέτει, «και τον τρόπο που συμπεριφέρονται».
