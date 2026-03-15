Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενδέχεται να στείλει χιλιάδες drones αναχαίτισης στη Μέση Ανατολή, ανέφερε το Σάββατο η εφημερίδα Telegraph.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξετάζουν αν το σύστημα drones αναχαίτισης «Octopus», το οποίο κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για χρήση από την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της βρετανικής άμυνας ενάντια στα ιρανικά drones τύπου «Shahed».

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου κάλεσε συμμαχικές - και όχι μόνο - δυνάμεις που διακινούν πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, να στείλουν πολεμικά πλοία για να συνδράμου στην Ασφάλεια των Στενών.

«Οι ΗΠΑ έχουν νικήσει και έχουν αποδεκατίσει ολοσχερώς το Ιράν, τόσο στρατιωτικά, όσο και οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, αλλά οι χώρες του κόσμου που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, πρέπει να φροντίσουν για αυτό το πέρασμα και εμείς θα βοηθήσουμε — Πολύ!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του το Σάββατο, ο Τραμπ προέβλεψε ότι «πολλές χώρες, ιδίως εκείνες που επηρεάζονται από την απόπειρα του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για να διατηρήσουν τα Στενα ανοιχτά και ασφαλή».

Ο Τραμπ έγραψε ότι ελπίζει η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Βρετανία και άλλες χώρες να στείλουν πλοία στην περιοχή.