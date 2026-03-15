ΗΠΑ: «Ο πόλεμος θα τελειώσει εντός των επόμενων λίγων εβδομάδων», λέει ο υπ. Ενέργειας

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε σήμερα πως αναμένει ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν θα τελειώσει εντός «των επόμενων λίγων εβδομάδων», αναμένοντας πως μετά θα καταγραφεί ανάκαμψη στις πετρελαϊκές προμήθειες και μείωση στα ενεργειακά κόστη.

«Πιστεύω πως αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει σίγουρα τις επόμενες λίγες εβδομάδες, θα μπορούσε να γίνει συντομότερα από αυτό. Όμως, ο πόλεμος θα τελειώσει τις επόμενες λίγες εβδομάδες και εμείς θα δούμε μια ανάκαμψη στον εφοδιασμό και μια πτώση στις τιμές έπειτα από αυτό», είπε ο Ράιτ στην εκπομπή "This Week" του τηλεοπτικού δικτύου ABC.