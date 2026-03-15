Στενά του Ορμούζ: Οι αντιδράσεις των χωρών στο αίτημα Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων

Τις πρώτες αντιδράσεις διάφορων χωρών προς το κάλεσμα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ -ώστε να προστατευτούν οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου- κατέγραψε το BBC την Κυριακή.

Βρετανία

«Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αυτή τη στιγμή συζητάμε με τους συμμάχους και τους εταίρους μας μια σειρά επιλογών για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας στην περιοχή», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κίνα

Ένας εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δήλωσε στο CNN ότι η Κίνα ζητά την άμεση παύση των εχθροπραξιών.

Ο εκπρόσωπος δεν ανέφερε αν το Πεκίνο θα αποδεχτεί το αίτημα του Τραμπ, αλλά είπε ότι όλα τα μέρη έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν μια σταθερή και ανεμπόδιστη παροχή ενέργειας, προσθέτοντας ότι η Κίνα θα συνεχίσει να ενισχύει την επικοινωνία με τα αρμόδια μέρη.

Ιαπωνία

Το Τόκιο, το οποίο θεωρεί τις ΗΠΑ ως τον στενότερο σύμμαχό του, δεν έχει απαντήσει επίσημα ακόμη στο κάλεσμα του Τραμπ. Ωστόσο, αξιωματούχοι δήλωσαν την Κυριακή στο ιαπωνικό πρακτορείο NHK ότι το θέμα αυτό ενδέχεται να συμπεριληφθεί στην ατζέντα της επικείμενης επίσκεψης της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι στις ΗΠΑ, η οποία ξεκινά την Τετάρτη.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο πρακτορείο ότι η Ιαπωνία δεν θα αποστείλει αμέσως πολεμικά πλοία μόνο και μόνο επειδή το ζήτησε ο Τραμπ. «Η Ιαπωνία αποφασίζει μόνη της για την αντίδρασή της, και η ανεξάρτητη κρίση είναι θεμελιώδης», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Γαλλία

Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Τραμπ, ο επίσημος λογαριασμός του υπουργείου Εξωτερικών στο X διέψευσε τις αναφορές ότι η χώρα στέλνει πολεμικά πλοία στα Στενά.

Νότια Κορέα

Το γραφείο του προέδρου της Νότιας Κορέας δήλωσε την Κυριακή ότι θα εξετάσει προσεκτικά το αίτημα του Τραμπ.

«Θα επικοινωνήσουμε στενά με τις ΗΠΑ σχετικά με το θέμα αυτό και θα λάβουμε απόφαση μετά από προσεκτική εξέταση», ανέφερε η Σεούλ.