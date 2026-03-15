Οι σχέσεις του Ιράν με τα αραβικά κράτη του Κόλπου θα απαιτήσουν «σοβαρή επανεξέταση» υπό το πρίσμα του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, με στόχο τον περιορισμό της επιρροής εξωτερικών παραγόντων, ώστε η περιοχή να μπορέσει να ευημερήσει, δήλωσε την Κυριακή στο Reuters ο πρέσβης της Τεχεράνης στη Σαουδική Αραβία.

Ερωτηθείς αν ανησυχεί ότι οι σχέσεις θα πληγούν από τον πόλεμο, ο πρέσβης Αλιρεζά Εναγιάτι είπε: «Είναι μια εύλογη ερώτηση, και η απάντηση μπορεί να είναι απλή. Είμαστε γείτονες και δεν μπορούμε να ζήσουμε ο ένας χωρίς τον άλλον· θα χρειαστούμε μια σοβαρή επανεξέταση».

«Αυτό που έχει βιώσει η περιοχή τις τελευταίες πέντε δεκαετίες είναι το αποτέλεσμα μιας αποκλειστικής προσέγγισης (εντός της περιοχής) και μιας υπερβολικής εξάρτησης από εξωτερικές δυνάμεις», ανέφερε σε γραπτή απάντηση σε ερωτήσεις, ζητώντας στενότερους δεσμούς μεταξύ των έξι μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Τα αραβικά κράτη του Κόλπου έχουν αντιμετωπίσει περισσότερες από 2.000 επιθέσεις με πυραύλους και drones από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, με στόχους που περιλαμβάνουν αμερικανικές διπλωματικές αποστολές και στρατιωτικές βάσεις, αλλά και κρίσιμες υποδομές πετρελαίου του Κόλπου, λιμάνια, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και κτίρια κατοικιών και γραφείων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία εξομάλυναν τις σχέσεις τους με τον εχθρό του Ιράν, το Ισραήλ, το 2020, έχουν δεχτεί το κύριο βάρος των επιθέσεων. Ωστόσο, όλα τα αραβικά κράτη του Κόλπου έχουν επηρεαστεί και όλα έχουν καταδικάσει το Ιράν.

Πίσω από τα παρασκήνια, αναλυτές και περιφερειακές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει επίσης αυξανόμενη απογοήτευση έναντι των ΗΠΑ, που για πολύ καιρό ήταν ο εγγυητής της ασφάλειάς τους, επειδή τις έσυραν σε έναν πόλεμο τον οποίο δεν ενέκριναν, αλλά για τον οποίο πληρώνουν βαρύ τίμημα.

Στη Σαουδική Αραβία, οι επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί στην ανατολική περιοχή, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του βασιλείου, καθώς και στην αεροπορική βάση Prince Sultan που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις ανατολικά του Ριάντ και στη Διπλωματική Συνοικία στα δυτικά της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η Σαουδική Αραβία και το Ιράν αποκατέστησαν πλήρως τις διπλωματικές τους σχέσεις το 2023, έπειτα από χρόνια εχθρότητας κατά τα οποία υποστήριζαν αντίπαλες πολιτικές και στρατιωτικές φατρίες σε ολόκληρη την περιοχή.

Το Ιράν «δεν είναι υπεύθυνο» για τις επιθέσεις στον πετρελαϊκό τομέα της Σαουδικής Αραβίας

Ο Εναγιάτι αρνήθηκε ότι το Ιράν είναι υπεύθυνο για τις επιθέσεις στις πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένου του διυλιστηρίου Ras Tanura στην ανατολική ακτή και δεκάδων απόπειρων επιθέσεων με drones στο πετρελαϊκό κοίτασμα Shaybah στην έρημο κοντά στα σύνορα με τα ΗΑΕ.

«Το Ιράν δεν είναι το μέρος που ευθύνεται για αυτές τις επιθέσεις, και αν το Ιράν τις είχε πραγματοποιήσει, θα το είχε ανακοινώσει», είπε. Δεν ανέφερε ποιος είχε πραγματοποιήσει τις επιθέσεις.

Οι δηλώσεις του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δεν έχουν αποδώσει ευθύνες για μεμονωμένα περιστατικά. Ο Εναγιάτι είπε ότι το Ιράν επιτίθεται μόνο σε στόχους και συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Εναγιάτι δήλωσε ότι ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με Σαουδάραβες αξιωματούχους, με τις σχέσεις να «εξελίσσονται φυσιολογικά» σε πολλούς τομείς. Τόνισε τη συνεργασία της Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά την αναχώρηση Ιρανών που βρίσκονταν στο βασίλειο για θρησκευτικό προσκύνημα και την παροχή ιατρικής βοήθειας σε άλλους.

Είπε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε επαφή με το Ριάντ σχετικά με τη δημόσια θέση της Σαουδικής Αραβίας ότι η ξηρά, η θάλασσα και ο αέρας της δεν θα χρησιμοποιηθούν για να επιτεθούν στο Ιράν, χωρίς να αναφερθεί λεπτομερώς στις συζητήσεις.

Το μήνυμά του προς τα κράτη του Κόλπου ήταν ότι ο πόλεμος «επιβλήθηκε σε εμάς και στην περιοχή».

Για την επίλυση της σύγκρουσης, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις τους και οι χώρες της περιοχής δεν πρέπει να εμπλακούν, ενώ πρέπει να εξασφαλιστούν διεθνείς εγγυήσεις για την αποτροπή της επανάληψής τους, είπε.

«Μόνο τότε θα μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στην οικοδόμηση μιας ευημερούσας περιοχής», είπε.