Ισραήλ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα διαρκέσει για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες ακόμα

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) έχουν σχέδια για επιχειρήσεις στο Ιράν που θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα χτυπηθούν χιλιάδες στόχοι.

«Έχουμε χιλιάδες στόχους ακόμα» δήλωσε την Κυριακή στο CNN ο εκπρόσωπος των IDF, Έφι Ντεφρίν.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «είμαστε έτοιμοι, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, με σχέδια που καλύπτουν τουλάχιστον μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα, περίπου τρεις εβδομάδες από τώρα. Και έχουμε πιο μακροπρόθεσμα σχέδια για ακόμη τρεις εβδομάδες μετά από αυτό».

Ο Ντεφρίν ανέφερε ακόμα πως ο ισραηλινός στρατός «δεν λειτουργεί σύμφωνα με ένα χρονόμετρο ή ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά μάλλον για να επιτύχει τους στόχους μας».

Νωρίτερα την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, ανέφερε πως «μοιραζόμαστε με τις ΗΠΑ την αποφασιστικότητα για να συνεχίζουμε τον πόλεμο με το Ιράν μέχρι την επίτευξη των στόχων μας».

«Θέλουμε να εξαλείψουμε τις υπαρξιακές απειλές από το Ιράν μακροπρόθεσμα. Δεν θέλουμε να μπαίνουμε κάθε χρόνο σε έναν άλλο πόλεμο».