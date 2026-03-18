Το Ισραήλ έπληξε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν (vids)

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε πριν από λίγο ενεργειακές υποδομές φυσικού αερίου στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, κατά την ίδια πηγή, τα πλήγματα στόχευσαν τη μεγαλύτερη εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου της χώρας, στην επαρχία Μπουσέρ.

Asaluyeh was targeted, 4th/5th Phase, there are a lot of petrochemical complexes there.

Bushehr Province, #Iran



Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι «πριν από λίγα λεπτά, τμήματα των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στην Ειδική Οικονομική Ζώνη Ενέργειας South Pars στην Ασαλουγιέχ επλήγησαν».

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Το κοίτασμα South Pars/North Dome αποτελεί το μεγαλύτερο γνωστό απόθεμα φυσικού αερίου στον κόσμο και καλύπτει περίπου το 70% των εγχώριων αναγκών του Ιράν. Η χώρα, η οποία μοιράζεται το κοίτασμα με το Κατάρ, αναπτύσσει το δικό της τμήμα από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον περασμένο Ιούνιο, το Ισραήλ είχε πλήξει και πάλι εγκαταστάσεις που λειτουργούν στο συγκεκριμένο κοίτασμα.

