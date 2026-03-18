Κατς: Εξουδετερώθηκε ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαΐλ Χατίμπ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαΐλ Χατίμπ, εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στην Τεχεράνη χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι σήμερα αναμένονται «σημαντικές εκπλήξεις».

«Σήμερα αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις σε όλους τους τομείς, οι οποίες θα οδηγήσουν σε κλιμάκωση του πολέμου που διεξάγουμε εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ στο Λίβανο», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης της κατάστασης ασφαλείας, σύμφωνα με δηλώσεις που διαβίβασε το γραφείο του.

«Η ένταση των επιθέσεων στο Ιράν αυξάνεται. Ο Ιρανός υπουργός πληροφοριών Χατίμπ εξοντώθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας», δήλωσε.

Ο Κατς δήλωσε ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν «εξουσιοδοτήσει τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να [εξοντώσουν] οποιονδήποτε υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο… χωρίς να απαιτείται πρόσθετη έγκριση».