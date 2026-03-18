WSJ: Xώρες του Κόλπου επιδιώκουν την αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου επιδιώκουν πλέον την αποδυνάμωση του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, μετά το κύμα επιθέσεων της Τεχεράνης και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Όπως αναμεταδίδει το Investing, η εφημερίδα επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο του Κόλπου, ο οποίος ανέφερε ότι λόγω της συχνά αδιάκριτης φύσης των ιρανικών επιθέσεων, το μόνο αποδεκτό αποτέλεσμα θα ήταν η αποδόμηση του Ιράν, ώστε να μην μπορεί πλέον να πλήττει τις γειτονικές χώρες.

Ο υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ, Σουλτάν αλ Τζάμπερ, δήλωσε επίσης ότι οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη πολιτική διευθέτηση για τον τερματισμό της διευρυνόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να αντιμετωπίσει «το σύνολο των απειλών» που προέρχονται από το Ιράν και το «δίκτυο περιφερειακών συμμάχων» του.

Ο Τζάμπερ τόνισε ότι η απόφαση του Ιράν να κλείσει ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ — μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου — επηρεάζει όχι μόνο τους μεγάλους εξαγωγείς του Κόλπου, αλλά και χώρες σε όλο τον κόσμο που εξαρτώνται από αυτές τις ροές.

Υπό την απειλή ιρανικών επιθέσεων και με δυσκολίες στην εξασφάλιση ασφαλιστικής κάλυψης, ναυτιλιακές εταιρείες έχουν σχεδόν αναστείλει τη διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτιναχθεί, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέα άνοδο του παγκόσμιου πληθωρισμού.

Ο Τζάμπερ, διευθύνων σύμβουλος της ADNOC, ενός από τους μεγαλύτερους πετρελαϊκούς ομίλους παγκοσμίως με έδρα το Άμπου Ντάμπι, επισήμανε ότι ορισμένες δραστηριότητες έχουν ήδη πληγεί από ιρανικές επιθέσεις, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια «για τον μετριασμό της κατάστασης».

Ωστόσο, όπως ανέφερε, η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί εκ νέου μόλις ολοκληρωθεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

