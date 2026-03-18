Η αντικατάσταση του κορυφαίου αξιωματούχου εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, μετά τη δολοφονία του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την Τρίτη, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Όπως αναφέρει το CNN, ο βετεράνος πολιτικός θεωρούνταν από πολλούς αναλυτές ως ο σημαντικότερος υπεύθυνος λήψης αποφάσεων στη χώρα, ένας έμπειρος διαπραγματευτής ικανός να συνεργάζεται τόσο με διαφορετικές παρατάξεις εντός του καθεστώτος όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με το νόμο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν θα είναι αυτός που θα διορίσει τον επόμενο σύμβουλο εθνικής ασφάλειας και κυκλοφορούν φήμες ότι ο επιφανής παράγοντας του καθεστώτος Σαΐντ Τζαλίλι ενδέχεται να αναλάβει τον ρόλο.

Αναλυτές αναφέρουν ότι υπάρχει ισχυρό προηγούμενο για την ανάθεση της θέσης σε έναν από τους εκπροσώπους του Ανώτατου Ηγέτη στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ο θάνατος του Λαριτζάνι αφήνει τον Τζαλίλι ως πιθανή επιλογή – έχει υπηρετήσει στο παρελθόν ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, ήταν επικεφαλής διαπραγματευτής για τα πυρηνικά και είναι επί του παρόντος μέλος του Συμβουλίου Διακρίσεως της Σκοπιμότητας.

«Ο Τζαλίλι είναι ένας σκληροπυρηνικός, ηγέτης του πιο αντιδραστικού, αντιδυτικού και εξτρεμιστικού τμήματος του καθεστώτος», δήλωσε ο αναλυτής για το Ιράν και συγγραφέας Αράς Αζίζι, ο οποίος είναι επίσης λέκτορας και ιστορικός στο Πανεπιστήμιο Γέιλ.

«Η ανάληψή του στη θέση αυτή θα υπογράμμιζε μια απότομη στροφή προς τους σκληροπυρηνικούς, καθώς ο Λαριτζανί θεωρούνταν πολύ περισσότερο μια κεντρώα και ρεαλιστική προσωπικότητα».

Ο Τζαλίλι, ωστόσο, ενδέχεται να είναι λιγότερο ικανός στο να συνεργάζεται με τα διάφορα μέρη του συστήματος, όπως ήταν ο Λαριτζάνι.

«Η ακαμψία και ο εξτρεμισμός του ενδέχεται να αποτελέσουν σημείο ευπάθειας για το καθεστώς και να μειώσουν την ικανότητά του να χειριστεί την δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται»,