Μερτς: Σχεδόν καθημερινή η επαφή με Ευρωπαίους ηγέτες για το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τετάρτη ότι βρίσκεται σχεδόν σε καθημερινή επαφή με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας σχετικά με το πώς μπορεί να διαμορφωθεί και να διατηρηθεί μια νέα τάξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή, μετά το τέλος του πολέμου στο Ιράν.

«Εάν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, δεν θα αποφύγουμε μια συζήτηση για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, για παράδειγμα στα Στενά του Ορμούζ, μόλις τελειώσει ο πόλεμος», δήλωσε ο Μερτς στην Μπούντεσταγκ.

Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε συχνές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, και για τη συμβολή των χωρών τους στη διαμόρφωση μιας διαρκούς ειρήνης στην περιοχή, μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η σύγκρουση στο Ιράν δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέρον και έχει αρνητικές συνέπειες για όλους.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Γερμανία δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, εκφράζοντας την ίδια στιγμή αμφιβολίες για το κατά πόσο υπάρχει σαφές σχέδιο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημοκρατικές αλλαγές στη χώρα.

Επίσης, ο Μερτς τόνισε την ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, προκειμένου να ενταθεί η πίεση προς τη Ρωσία με στόχο την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

