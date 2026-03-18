Το Ιράν απειλεί με πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε τρεις χώρες του Κόλπου και καλεί σε άμεση εκκένωση

Το Ιράν εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για σειρά ενεργειακών εγκαταστάσεων σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ, ανακοινώνοντας ότι θα αποτελέσουν στόχους επιθέσεων «τις επόμενες ώρες», μετέδωσαν την Τετάρτη κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η προειδοποίηση αφορά το διυλιστήριο Samref και το πετροχημικό συγκρότημα Jubail στη Σαουδική Αραβία, το κοίτασμα φυσικού αερίου Al Hosn στα ΗΑΕ, καθώς και το πετροχημικό συγκρότημα Mesaieed, την εταιρεία Mesaieed Holding και το διυλιστήριο Ras Laffan στο Κατάρ.

«Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν καταστεί άμεσοι και νόμιμοι στόχοι και θα πληγούν τις επόμενες ώρες. Ως εκ τούτου, όλοι οι πολίτες, κάτοικοι και εργαζόμενοι καλούνται να εγκαταλείψουν άμεσα τις περιοχές αυτές και να μετακινηθούν σε ασφαλή απόσταση χωρίς καθυστέρηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε λίγο μετά τα πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στο South Pars και την Ασαλουγιέχ. Σύμφωνα με το Axios, επικαλούμενο ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, οι επιθέσεις αυτές συντονίστηκαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

IRAN HIT HARD: Fires have broken out at Iran's South Pars gas field, the world's largest, after strikes by Israeli-American forces, critically damaging multiple processing units and taking them offline.



Σύμφωνα με τους Times of Israel, τα πλήγματα στόχευσαν τη μεγαλύτερη εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου της χώρας, στην επαρχία Μπουσέρ.

Το κοίτασμα South Pars/North Dome αποτελεί το μεγαλύτερο γνωστό απόθεμα φυσικού αερίου στον κόσμο και καλύπτει περίπου το 70% των εγχώριων αναγκών του Ιράν. Η χώρα, η οποία μοιράζεται το κοίτασμα με το Κατάρ, αναπτύσσει το δικό της τμήμα από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

