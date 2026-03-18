Σφοδρά πλήγματα του Ισραήλ «αποκεφαλίζουν» την ιρανική ηγεσία – Ποιοι έχουν εξοντωθεί έως σήμερα

Η εξουδετέρωση δύο κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων από ισραηλινές δυνάμεις σε ξεχωριστές επιθέσεις την Τρίτη αποτελεί ισχυρό πλήγμα για την ηγεσία της Τεχεράνης, η οποία έχει αποδεκατιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής εθνικής ασφάλειας, Άλι Λαριτζανί και ο διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, συγκαταλέγονται μεταξύ δεκάδων Ιρανών αξιωματούχων που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο.

28 Φεβρουαρίου

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα αρχικά πλήγματα σκότωσαν επτά ανώτερους αξιωματούχους άμυνας και πληροφοριών και στόχευσαν συνολικά 30 κορυφαίους στρατιωτικούς και πολιτικούς παράγοντες.

Πέραν του Χαμενεΐ, σκοτώθηκαν ο κορυφαίος σύμβουλος ασφαλείας του, Άλι Σαμχανί, ο διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Μοχαμάντ Πακπούρ, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, Αμπντολραχίμ Μουσαβί και ο υπουργός Άμυνας, Αζίζ Νασιρζαντέχ.

Μεταξύ των νεκρών φέρονται επίσης ο επικεφαλής στρατιωτικός γραμματέας του Χαμενεΐ, Μοχαμάντ Σιραζί, ο επικεφαλής στρατιωτικών πληροφοριών Σαλέχ Ασαντί, ο Χοσεΐν Τζαμπάλ Αμελιάν, πρόεδρος της SPND (οργάνωσης έρευνας πυρηνικών όπλων), καθώς και ο πρώην επικεφαλής της SPND, Ρεζά Μοζαφάρι-Νία.

Σκοτώθηκαν επίσης ο υποστράτηγος Μοχσέν Νταρεμπαγκί, αναπληρωτής επικεφαλής επιμελητείας και βιομηχανικής έρευνας, ο επικεφαλής αστυνομικών πληροφοριών Γκολαμρεζά Ρεζαϊάν και ο υποστράτηγος Μπαχράμ Χοσεϊνί Μοτλαγκ, υπεύθυνος σχεδιασμού και επιχειρήσεων.

3 Μαρτίου

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον Ματζίντ ιμπν αλ-Ρεζά σε αεροπορική επιδρομή, μία ημέρα μετά τον διορισμό του ως διαδόχου του Νασιρζαντέχ στο υπουργείο Άμυνας.

🔴ELIMINATED: Ali Muslim Tabaja, a senior commander of the Iranian Imam Hossein Division.



Tabaja was a key figure who held a series of military roles both within Hezbollah and within the division.



The Imam Hussein Division is a military force used by the Iranian Quds Force to… pic.twitter.com/R6bJ0KLUWe — Israel Defense Forces (@IDF) March 12, 2026

Ανακοινώθηκε επίσης ότι ο Ρεζά Χαζαέι, υψηλόβαθμο στέλεχος της επίλεκτης Δύναμης Κουντς των Φρουρων, σκοτώθηκε σε πλήγμα στη Βηρυτό.

8 Μαρτίου

Στοχευμένη ισραηλινή επίθεση με drone σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στη Βηρυτό σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις αξιωματούχους των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ ανέφερε ότι μεταξύ των νεκρών ήταν ο Ματζίντ Χασίνι, ανώτερος οικονομικός αξιωματούχος, ο επικεφαλής πληροφοριών του Σώματος Λιβάνου Άλι Ρεζά Μπι-Αζάρ, ο επικεφαλής πληροφοριών του Σώματος Παλαιστίνης Αχμάντ Ρασουλί και ο αξιωματικός πληροφοριών Χοσεΐν Αχμαντλού.

12 Μαρτίου

Ο Αμπού Νταρ Μοχαμαντί, διοικητής επιχειρήσεων στη μονάδα πυραύλων των Φρουρών που δρα εντός της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα.

17 Μαρτίου

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Λαριτζανί στοχοποιήθηκε σε ασφαλές καταφύγιο στην Τεχεράνη μαζί με τον γιο του.

The mastermind of the Iran massacre Ali Larijani will be buried alongside his son, Dr. Morteza Larijani today pic.twitter.com/ZyeLdjxQYg — Open Source Intel (@Osint613) March 18, 2026

Παράλληλα, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν τον Σολεϊμανί μαζί με αρκετούς ανώτερους συνεργάτες του σε πρόχειρο επιχειρησιακό κέντρο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

🔴 COMMANDER OF THE BASIJ UNIT ELIMINATED



Yesterday, the IDF targeted & eliminated Gholamreza Soleimani, who operated as commander of the Basij unit for the past 6 years.



Under Soleimani, the Basij unit led the main repression operations in Iran, employing severe violence,… pic.twitter.com/aJ0dNtCFz0 — Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026

18 Μαρτίου

Σήμερα, ο Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργός Πληροφοριών του καθεστώτος φέρεται να ήταν ο τελευταίος κορυφαίος στόχος των ισραηλινών επιθέσεων.

🔴ELIMINATED: Esmaeil Khatib, the Iranian terrorist regime Minister of Intelligence, in a targeted strike in Tehran.



Khatib played a significant role during the recent protests throughout Iran, including the arrest & killing of protestors and led terrorist activities against… pic.twitter.com/654lpYCZ1c — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2026

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ ανακοίνωσε ότι «η ένταση των επιθέσεων στο Ιράν κλιμακώνεται -σκοτώθηκε απόψε και ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών, Χατίμπ. Ο πρωθυπουργός και εγώ εξουσιοδοτήσαμε τον Ισραηλινό Στρατό να εξουδετερώσει κάθε Ιρανό αξιωματούχο για τον οποίο έχει κλείσει ο κύκλος -χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έγκριση».

