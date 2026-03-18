Η de facto επιβολή αποκλεισμού από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ εντείνει τις ανησυχίες για τη σοβαρότερη διαταραχή στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα της. Η ναυσιπλοΐα έχει περιοριστεί δραστικά, με μόλις 21 δεξαμενόπλοια να έχουν διασχίσει το πέρασμα από τις 28 Φεβρουαρίου, έναντι άνω των 100 ημερησίως πριν από την κρίση.

Όπως αναφέρει το CNBC, χιλιάδες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοία στον Περσικό Κόλπο, ενώ εκατοντάδες σκάφη έχουν συσσωρευτεί στον Κόλπο του Ομάν, δημιουργώντας ένα τεράστιο «μποτιλιάρισμα» κοντά στο στρατηγικό σημείο. Πολλοί πλοιοκτήτες εξετάζουν εναλλακτικά λιμάνια και διαδρομές, την ώρα που η Τεχεράνη φαίνεται να επιτρέπει επιλεκτικά τη διέλευση ορισμένων φορτίων, έπειτα από διαπραγματεύσεις.

Η Κίνα φαίνεται να απολαμβάνει σχετική ανοχή, καθώς πλοία με κινεζική ιδιοκτησία ή πληρώματα αποφεύγουν σε μεγάλο βαθμό τη στοχοποίηση. Από την 1η έως τις 15 Μαρτίου, 11 πλοία κινεζικής σύνδεσης διέσχισαν τα Στενά, αν και κυρίως επρόκειτο για πλοία γενικού φορτίου. Ωστόσο, περιστατικό πλήγματος σε κινεζικό πλοίο στις 12 Μαρτίου ανέκοψε περαιτέρω κινήσεις, ενώ η Cosco ανέστειλε νέες κρατήσεις προς τη Μέση Ανατολή.

Έλληνες πλοιοκτήτες, με επικεφαλής την Dynacom Tankers Management, συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων μεγάλων παικτών της αγοράς που επιχείρησαν να δοκιμάσουν τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Η Ινδία, μέσω απευθείας συνομιλιών με την Τεχεράνη, εξασφάλισε άδειες για ορισμένα πλοία της, ενώ περίπου 22 σκάφη παραμένουν σε αναμονή. Παράλληλα, ένα πακιστανικό δεξαμενόπλοιο έγινε το πρώτο μη ιρανικό που διέσχισε τα Στενά εκπέμποντας το στίγμα του, ενώ και ένα τουρκικό πλοίο έλαβε άδεια μετά από στάση σε ιρανικό λιμάνι.

Παρά τις επιλεκτικές διελεύσεις, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ασταθής. Επιθέσεις σε πλοία χαρακτηρίζονται «τυχαίες», χωρίς σαφές μοτίβο, πλήττοντας τουλάχιστον 16 σκάφη σε περιοχές κοντά στα ΗΑΕ, το Ιράκ και τον Κόλπο του Ομάν. Στόχοι περιλαμβάνουν πλοία με συνδέσεις σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και κράτη του Κόλπου, αλλά και από χώρες όπως Ταϊλάνδη, Βιετνάμ και Βραζιλία.

Η αβεβαιότητα δυσχεραίνει τον προγραμματισμό διελεύσεων, οδηγώντας σε εκτροπές φορτίων προς λιμάνια εκτός Στενών, όπως το Φουτζάιρα, το Χορ Φακάν και το Σοχάρ, με συνέπεια ευρύτερη συμφόρηση στις εναλλακτικές διαδρομές.