Κάλλας προς Τεχεράνη: Ασφάλεια στα Στενά και τέλος στις επιθέσεις

Σε μια προσπάθεια να θέσει σαφή όρια στην περιφερειακή ένταση, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, επικοινώνησε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, μεταφέροντας τις έντονες ανησυχίες των Βρυξελλών.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, η Κάλλας υπογράμμισε ότι η ασφαλής διέλευση από τα Στενά αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρώπη, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την προστασία των θαλάσσιων εμπορικών οδών. Παράλληλα, κάλεσε το Ιράν να σταματήσει άμεσα κάθε επίθεση σε κρίσιμες υποδομές στην περιοχή, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες τορπιλίζουν τη σταθερότητα.

Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει σταθερά υπέρ της αποκλιμάκωσης και της εξεύρεσης διπλωματικής λύσης στον πόλεμο, ωστόσο η επικοινωνία αυτή διεξήχθη υπό το βάρος μιας εξαιρετικά αρνητικής εξέλιξης.

Όπως αποκαλύφθηκε, η κλήση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την εκτέλεση ενός Ευρωπαίου πολίτη από το ιρανικό καθεστώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έσπευσε να καταδικάσει το γεγονός με τον πλέον σθεναρό τρόπο, γεγονός που ναρκοθετεί τις όποιες προσπάθειες προσέγγισης.

Η σύμπτωση της διπλωματικής παρέμβασης με τη θανατική ποινή αναδεικνύει το χάσμα που χωρίζει τις δύο πλευρές. Ενώ η ΕΕ πιέζει για ειρηνική διευθέτηση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη ναυσιπλοΐα, οι πράξεις της Τεχεράνης οδηγούν σε περαιτέρω απομόνωση. Η Κάλλας κατέστησε σαφές ότι η υπομονή της Ευρώπης εξαντλείται, καθώς οι προκλήσεις στις υποδομές και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τόσο την περιφερειακή ασφάλεια όσο και τις ευρωπαϊκές αξίες.