Ρούτε: Οι Σύμμαχοι εξετάζουν τρόπους συντονισμένης δράσης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συζητούν συλλογικά πως θα μπορούσε να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

«Όλοι συμφωνούμε, φυσικά, ότι το εμπόριο πρέπει να αποκατασταθεί. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι σύμμαχοι συνεργάζονται και εξετάζουν τρόπους για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Εργάζονται συλλογικά, προκειμένου να βρουν έναν δρόμο προς τα εμπρός», ανέφερε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Νορβηγία.

Στο μεταξύ, χθες ο πρόεδρος της Γαλλία, Εμανουέλ Μακρόν, ξεκαθάρισε πως η χώρα του δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη συγκρότηση μιας διεθνούς συμμαχίας που θα διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

«Δεν είμαστε μέρος της σύγκρουσης και, ως εκ τούτου, η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την απελευθέρωση του Στενού του Ορμούζ υπό τις παρούσες συνθήκες», δήλωσε ο Μακρόν κατά την έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη εμπλοκή θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών, επαναλαμβάνοντας πως, σε αυτή την περίπτωση, «είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη για ένα σύστημα συνοδείας στα Στενά του Ορμούζ». Υπογράμμισε επίσης ότι μια τέτοια αποστολή θα απαιτούσε συντονισμό με το Ιράν, τονίζοντας ότι κάθε σχετική επιχείρηση θα πρέπει να είναι απολύτως διακριτή από την τρέχουσα πολεμική σύγκρουση.

Οι δηλώσεις έγιννα μία μέρα αφότου ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι πρώτη προτεραιότητα του Λονδίνου στην παρούσα κρίση στη Μέση Ανατολή είναι η προστασία «των ανθρώπων μας στην περιοχή».

Κατά την ενημέρωση για τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν, ξεκαθάρισε ότι η Βρετανία δεν θα εμπλακεί σε μια ευρύτερη σύρραξη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την ταχεία αποκλιμάκωση της κρίσης και την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής.

Δείτε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή