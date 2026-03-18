Ενεργειακή κρίση λόγω Ιράν: Πώς αντιδρούν κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για να συγκρατήσουν τις τιμές

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν μέτρα για να προστατεύσουν τους καταναλωτές από την εκτίναξη των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, με παρεμβάσεις που κυμαίνονται από επιδοτήσεις έως περιορισμούς εξαγωγών και αύξηση παραγωγής.

Το Reuters παρουσιάζει πώς αντιδρούν οι κυβερνήσεις διαφόρων χωρών απέναντι στην ενεργειακή κρίση:

Ινδία

Η Ινδία εξετάζει αιτήματα προμήθειας καυσίμων από γειτονικές χώρες και θα εγκρίνει εξαγωγές μόνο εφόσον διαθέτει πλεονάζοντες όγκους, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών την Τετάρτη.

Έχει απαγορεύσει στους καταναλωτές με παροχή φυσικού αερίου μέσω αγωγών να διατηρούν, να αποκτούν ή να γεμίζουν οικιακές φιάλες υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG).

Παράλληλα, η Ινδία χει ενεργοποιήσει έκτακτες εξουσίες και έχει δώσει εντολή στα διυλιστήρια να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή LPG, που χρησιμοποιείται ευρέως για μαγείρεμα. Μείωσε τις πωλήσεις προς τη βιομηχανία για να αποφευχθεί έλλειψη για 333 εκατομμύρια νοικοκυριά με συνδέσεις LPG.

Νότια Κορέα

Η Νότια Κορέα χαλαρώνει τα όρια στην παραγωγική ικανότητα μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα και αυξάνει τη χρήση πυρηνικών σταθμών έως και στο 80%.

Την ίδια ώρα, εξετάζει πρόσθετα ενεργειακά κουπόνια για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών.

Κίνα

Η Κίνα έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές διυλισμένων καυσίμων για να προλάβει πιθανή εγχώρια έλλειψη, σύμφωνα με τέσσερις πηγές.

Απελευθερώνει επίσης αποθέματα λιπασμάτων από τα εθνικά εμπορικά αποθέματα ενόψει της ανοιξιάτικης σποράς.

Αυστραλία

Η Αυστραλία αποδεσμεύει αποθέματα βενζίνης και ντίζελ για να μετριάσει ελλείψεις που επηρεάζουν αγροτικές αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και τη μεταλλευτική και αγροτική δραστηριότητα.

Ιαπωνία

Η Ιαπωνία ζήτησε από την Αυστραλία, τον μεγαλύτερο προμηθευτή της σε υγροποιημένο φυσικό αέριο, να αυξήσει την παραγωγή.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει οδηγίες στις κυβερνήσεις να επιδείξουν ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις εισαγωγές φυσικού αερίου, λόγω ανησυχιών ότι η αυστηρή συμμόρφωση θα μπορούσε να καθυστερήσει παραδόσεις LNG που είναι απαραίτητες για τη σταθεροποίηση της προσφοράς.

Ιταλία

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η Ιταλία εξετάζει μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης για να μετριάσει τις τιμές καυσίμων και είναι έτοιμη να αυξήσει φόρους σε εταιρείες που επωφελούνται αδικαιολόγητα από την ενεργειακή κρίση.

Καμπότζη

Η Καμπότζη αυξάνει τις εισαγωγές καυσίμων από προμηθευτές στη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία για να καλύψει ελλείψεις από το Βιετνάμ και την Κίνα.

Μαλαισία

Η Μαλαισία αυξάνει τις δαπάνες για επιδοτήσεις βενζίνης στα 2 δισ. ρινγκίτ (510 εκατ. δολάρια) από 700 εκατ., για να διατηρήσει σταθερή την τιμή.

Ταϊλάνδη

Η Ταϊλάνδη συζήτησε με τη ρωσική κυβέρνηση την πιθανότητα αγοράς αργού πετρελαίου, δήλωσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης την Τρίτη.

Ταυτόχρονα, ξ κυβέρνηση θα προσπαθήσει να περιορίσει την τιμή του ντίζελ στα 33 μπατ (1,02 δολάρια) ανά λίτρο.

Η αρμόδια αρχή σχεδιασμού ανακοίνωσε πάγωμα τιμών σε ορισμένα αγαθά και στήριξη αγροτών.

Φιλιππίνες

Οι Φιλιππίνες σχεδιάζουν να περιορίσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς αυξάνονται οι τιμές LNG, ενισχύοντας την παραγωγή από άνθρακα και ρυθμίζοντας τα τιμολόγια.

Βραζιλία

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα υπέγραψε διάταγμα για την κατάργηση των ομοσπονδιακών φόρων στο ντίζελ.

Αίγυπτος

Η Αίγυπτος επέβαλε ανώτατη τιμή στο μη επιδοτούμενο ψωμί που πωλείται σε ιδιωτικά αρτοποιεία.

Αιθιοπία

Η Αιθιοπία αύξησε τις επιδοτήσεις καυσίμων.

