Η Σουηδία καταγγέλλει την εκτέλεση υπηκόου της από το Ιράν

Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, ανακοίνωσε την Τετάρτη πως το Ιράν εκτέλεσε έναν υπήκοο της ευρωπαϊκής χώρας, προσθέτοντας ότι κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη στη Στοκχόλμη για να καταδικάσει την απόφαση.

Ο εν λόγω πολίτης, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, συνελήφθη στο Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους και η Σουηδία έχει επανειλημμένα θέσει το θέμα στις ιρανικές αρχές, ανέφερε η Στένεργκαρντ.

«Η θανατική ποινή είναι μια απάνθρωπη, σκληρή και μη αναστρέψιμη τιμωρία. Η Σουηδία, μαζί με το υπόλοιπο της ΕΕ, καταδικάζει την εφαρμογή της υπό οποιεσδήποτε συνθήκες» είπε και πρόσθεσε πως οι νομικές διαδικασίες που οδήγησαν στην εκτέλεση δεν πληρούσαν τα πρότυπα της δίκαιης δίκης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Mizan Online, που πρόσκειται στην ιρανική δικαστική εξουσία, ο Κουρός Κεϊβανί εκτελέστηκε για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα αυτή, παρείχε φωτογραφίες και πληροφορίες για ευαίσθητες τοποθεσίες του Ιράν σε πράκτορες της Μοσάντ.

Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση που ανακοινώθηκε από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου.

«Είναι προφανές για εμάς ότι η νομική διαδικασία που οδήγησε στην εκτέλεση αυτού του Σουηδού υπηκόου δεν σεβάστηκε τις εγγυήσεις μιας δίκαιης δίκης. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το Ιράν», τόνισε η υπουργός.