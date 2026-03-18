Αξιωματούχος των ΗΑΕ: Οι ιρανικές επιθέσεις ωθούν τα κράτη του Κόλπου πιο κοντά στο Ισραήλ

Ένας κορυφαίος σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχολίασε ότι οι επιθέσεις του Ιράν στα κράτη του Κόλπου τα ωθούν πιο κοντά στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.

«Η ολομέτωπη επίθεση του Ιράν στα κράτη του Κόλπου θα ενισχύσει στην πραγματικότητα τον ισραηλινό ρόλο στον Κόλπο, δεν θα τον μειώσει», είπε ο Ανουάρ Γκαργκάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων.

«Δεν βλέπουμε 2.000 ισραηλινούς πυραύλους και drones να μας στοχεύουν», είπε ο Γκαργκάς. «Βλέπουμε 2.000 ιρανικούς πυραύλους και drones να μας στοχεύουν».

«Για τις χώρες που έχουν σχέσεις με το Ισραήλ, αυτό είναι - ξέρετε, αυτή η σχέση, κατά τη γνώμη μου, θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο», συνέχισε. «Για τις χώρες που δεν έχουν, αναμένω... ότι θα ανοίξουν περισσότερα κανάλια.

«Νομίζω ότι για τις χώρες που επιδιώκουν να ενισχύσουν και την άμυνά τους, την τεχνολογία τους, νομίζω ότι θα είναι πιο συνδεδεμένες. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η τρέλα αυτής της ιρανικής στρατηγικής, μιας ιρανικής στρατηγικής που στην πραγματικότητα θα κάνει τον Κόλπο - θα κάνει το Ισραήλ λιγότερο απειλητικό και το Ιράν περισσότερο απειλητικό», τόνισε.

«Σε αυτόν τον πόλεμο βλέπουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η αμερικανική σύνδεση», τόνισε και πρόσθεσε πως «αν και αυτή η αμερικανική σύνδεση - μπορεί να την επικρίνουμε για ένα συγκεκριμένο αμυντικό σύστημα ή για μια ορισμένη έλλειψη αντίδρασης... συνολικά, νομίζω ότι η ιρανική τρέλα να στοχεύει την περιοχή δεν μειώνει με κανέναν τρόπο τον ρόλο της Αμερικής. Νομίζω ότι ενισχύει τους ρόλους της Αμερικής».